Гарненькі: Юрій Горбунов та Лілія Ребрик відлетіли удвох в Одесу

Юрій Горбунов та Лілія Ребри заінтригували шанувальників спільною поїздкою в Одесу. При цьому зіркові друзі відлітають тільки удвох - без своїх не менш відомих дружини на чоловіка. Нагадаємо, що дружина Горбунова - іменита телеведуча Катя Осадча. Чоловік Ребрик - хореограф Андрій Дикий, з яким вони познайомилися на Танцях з зірками! Лілія і Юрій довго не тримали інтригу і розповіли шанувальникам про цілі спільної подорожі.

Як з'ясувалося, в Одесі відбудеться театральний виступ по Чехову, де головними акторами виступають Лілія і Юрій.

“Одеса-мама , зустрічай! Сьогодні граємо Чехова в українському театрі ім. Волошки о 19.00)) Одесити, приходьте!" - закликає Ребрик.

“Одеса чекає! Сьогодні граємо Чехова - Два анекдоти на вечерю!" - доповнив Горбунов.

При цьому пара опублікувала на своїх сторінках в мережі instagram селфі. Якщо Лілія встигла сфотографуватися з колегою в аеропорту. То Горбунов зробив фото на борту літака.

Лілія Ребрик і Юрій Горбунов летять на виставу в Одесу

Шанувальники Юрій і Лілії також поспішили прокоментувати їх нові фото:

"Так хочеться подивитися цей спектакль"

“Була на цій виставі, це було Вауууу! Ви неймовірні! Рекомендую"

“Як ви витримуєте такий темп! Сьогодні тут ,завтра - там! Молодці! Здоров'я вам, успіхів у всьому!"

“Це було дуже круто в Черкасах Спасибі велике!!"

"Це з вами Лілія Ребрик?!"

Скріншот коментарів: .instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, рані чудова lady in red Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі.