Гарненькі: Юрій Горбунов та Лілія Ребрик відлетіли удвох в Одесу

Творча пара готується до чергового виступу
Юрій Горбунов та Лілія Ребри заінтригували шанувальників спільною поїздкою в Одесу. При цьому зіркові друзі відлітають тільки удвох - без своїх не менш відомих дружини на чоловіка. Нагадаємо, що дружина Горбунова - іменита телеведуча Катя Осадча. Чоловік Ребрик - хореограф Андрій Дикий, з яким вони познайомилися на Танцях з зірками! Лілія і Юрій довго не тримали інтригу і розповіли шанувальникам про цілі спільної подорожі.
Як з'ясувалося, в Одесі відбудеться театральний виступ по Чехову, де головними акторами виступають Лілія і Юрій.
“Одеса-мама , зустрічай! Сьогодні граємо Чехова в українському театрі ім. Волошки о 19.00)) Одесити, приходьте!" - закликає Ребрик.
“Одеса чекає! Сьогодні граємо Чехова - Два анекдоти на вечерю!" - доповнив Горбунов.
При цьому пара опублікувала на своїх сторінках в мережі instagram селфі. Якщо Лілія встигла сфотографуватися з колегою в аеропорту. То Горбунов зробив фото на борту літака.
Лілія Ребрик і Юрій Горбунов летять на виставу в Одесу
Шанувальники Юрій і Лілії також поспішили прокоментувати їх нові фото:
Скріншот коментарів: .instagram.com/gorbunovyuriy
Нагадаємо, рані чудова lady in red Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі.