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Гарненькі: Юрій Горбунов та Лілія Ребрик відлетіли удвох в Одесу

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.11.2019 - 13:26
Гарненькі: Юрій Горбунов та Лілія Ребрик відлетіли удвох в Одесу
Юрій Горбунов та Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Творча пара готується до чергового виступу

Юрій Горбунов та Лілія Ребри заінтригували шанувальників спільною поїздкою в Одесу. При цьому зіркові друзі відлітають тільки удвох - без своїх не менш відомих дружини на чоловіка. Нагадаємо, що дружина Горбунова - іменита телеведуча Катя Осадча. Чоловік Ребрик - хореограф Андрій Дикий, з яким вони познайомилися на Танцях з зірками! Лілія і Юрій довго не тримали інтригу і розповіли шанувальникам про цілі спільної подорожі.

Як з'ясувалося, в Одесі відбудеться театральний виступ по Чехову, де головними акторами виступають Лілія і Юрій.

“Одеса-мама , зустрічай! Сьогодні граємо Чехова в українському театрі ім. Волошки о 19.00)) Одесити, приходьте!" - закликає Ребрик.

“Одеса чекає! Сьогодні граємо Чехова - Два анекдоти на вечерю!" - доповнив Горбунов.

При цьому пара опублікувала на своїх сторінках в мережі instagram селфі. Якщо Лілія встигла сфотографуватися з колегою в аеропорту. То Горбунов зробив фото на борту літака.

Гарненькі: Юрій Горбунов та Лілія Ребрик відлетіли удвох в Одесу

Гарненькі: Юрій Горбунов та Лілія Ребрик відлетіли удвох в Одесу

Лілія Ребрик і Юрій Горбунов летять на виставу в Одесу

Шанувальники Юрій і Лілії також поспішили прокоментувати їх нові фото:

  • "Так хочеться подивитися цей спектакль"
  • “Була на цій виставі, це було Вауууу! Ви неймовірні! Рекомендую"
  • “Як ви витримуєте такий темп! Сьогодні тут ,завтра - там! Молодці! Здоров'я вам, успіхів у всьому!"
  • “Це було дуже круто в Черкасах Спасибі велике!!"
  • "Це з вами Лілія Ребрик?!"

Гарненькі: Юрій Горбунов та Лілія Ребрик відлетіли удвох в Одесу

Скріншот коментарів: .instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, рані чудова lady in red Лілія Ребрик підкорила розкішним вбранням для новорічної ночі.

Горбунов, Осадча, Фагот, Пустовіт та інші на презентації тизерапроекта "Кава з кардамоном" Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події
Новини України Юрій ГорбуновЛілія Ребрик
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