Такі гарненькі! Потап зачарував щасливим фото з сином-красунчиком

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Репер показав підрослого сина Андрія

Потап не так часто проводить дозвілля із сином Андрієм, як йому хотілося б – тотальна зайнятість, концерти, записи, гастролі і ділові зустрічі забирають левову частку часу у продюсера. Він зізнається, що раніше дуже балував хлопчика при зустрічі і купував йому, що той хотів. Але потім Потап знайшов інший підхід до Андрія і поділився своїм виховним лафхаком для батьків школярів. Він розповів, як стимулює сина добре вчитися і що пропонує йому взамін. Так, фото Потапа і Андрія хоч і нечасто з'являються на сторінці продюсера, зате завжди викликають незмінне замилування у шанувальників.

Схоже, навіть карантин не став перешкодою для зустрічі тата з сином, хоча, можливо, це кадр з особистого архіву артиста. Потап показав щасливе фото з усміхненим хлопчиком, зроблене в домашній обстановці. Підписав він кадр досить оригінально: "Шалопаї".

Потап і Андрій розмістилися на дивані. Хлопчик обняв батька і широко посміхнувся на камеру. До речі, шанувальники репера не раз зазначали, що його син – копія мами, продюсера Ірини Горової.

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

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Копія мама

Малій на маму схожий

Такий сынулик красивий

Гарний у вас хлопчик!

Очі тата

Такі хороші

Вауу красивий

Дуже гарненькі, хлопчики!

Класні

Діти - це наше все! Найкраще, що подарувала нам Всесвіт! А син –красень

Такиа гарна дитина

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап висловив свою думку з приводу оголених фото дружини Насті Каменських. Він зазначив, що дозволяє коханій все, тому що впевнений у своїх почуттях до неї.