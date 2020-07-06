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Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова підкорила мережу красою єдиною дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2020 - 19:32
Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова підкорила мережу красою єдиною дочки
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель провела вихідні з дочкою

Наталя Водянова минулі вихідні провела неординарно – разом зі своєю 14-річною донькою Невою і її репетитором вона вирушила до Версаля. Знаменита багатодітна мама та її єдина дочка гуляли по палацовому комплексу, насолоджувалися красою природи і просто раділи можливості побути практично наодинці: туристів зараз вкрай мало. Наталія опублікувала масу фото і відео в своїх сторіз, на яких демонструє Неву і її веселий характер. А пізніше запостила кілька знімком і в блозі, чим невимовно порадувала своїх послідовувачів.

Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова підкорила мережу красою єдиною дочки

Наталя з донькою (фото: instagram.com/natasupernova)

Мама і дочка виглядали просто чарівно. Водянова для прогулянки вибрала черговий стильний образ: довге легке плаття в блакитних тонах. Зверху вона накинула в'заний кардиган, так як увечері було прохолодно, а взуття вибрала комфортне – на низькому ходу. З аксесуарів вона обрала невелику сумочку світло-коричневого відтінку. Дівчинка була одягнена просто і стильно – в дусі всіх підлітків. Нева красується в блакитних джинсах, а також яскраво-сиіній толстовці і білих кросівках. Довге світле волосся вона зібрала в косу.

Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова підкорила мережу красою єдиною дочки

Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова підкорила мережу красою єдиною дочкиНева росте красунею (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники вкотре захопилися тим, якою красунею зростає Нева. «Вона так подорослішала, така красуня», «Дуже гарна дівчинка», «Гарна донечка», «Яка ж Нева красива! Просто космос!», «Обидві красиві», – не втомлюються писати віддані фолловери популярної моделі. Деякі, правда, відзначили, що дівчинку можна було одягнути інакше. «Дівчина красуня, блін, зніміть з неї джинси і толстовку, (дістала ця мода) абсолютно не прикрашає. Можна одягнути спідницю і блузку, зовсім інший ефект!», – пише одна з прихильниця Наталії. «Їй взагалі не до «ефекту», – жартома відповіла Водянова.

Гарнішає з кожним днем: Наталія Водянова підкорила мережу красою єдиною дочкиГарнішає з кожним днем: Наталія Водянова підкорила мережу красою єдиною дочкиНова обкладинка Наталії (фото:тinstagram.com/natasupernova)

Також Наталія продемонструвала нову обкладинку, яку прикрасила – для японського Vogue вона приміряла культовий образ Dior New Look. Пишна спідниця, приталений піджак і капелюшок – модель виглядає елегантно і жіночно. «Шлю любов і енергію всім креативникам, які показують свою колекцію кутюр в Парижі, цього разу онлайн. Удачі і, можливо, ще більше магії відродиться ще раз. Спасибі @angelica_cheung за любов і нашу нову обкладинку @voguechina від #estellehanania, в культовому New Look Містера Діора 1947 року».

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Автор: Lite

Теги Новини України модельНаталія Водянова
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