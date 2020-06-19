Жіночно і стильно: Наталя Водянова показала 4 трендових образа для спекотного літа

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель демонструє бездоганні літні вбрання

Наталя Водянова – визнана ікона стилю, кожен вихід якої вартий уваги. 38-річна мама п'ятьох дітей зізнається, що за роки роботи у фешн-індустрії вона навчилася легко складати стильні образи, не прикладаючи великих зусиль. До того ж їй, як моделі з універсальною зовнішністю, практично все до лиця. Кілька годин тому вона продемонструвала відразу чотири літніх аутфіта, що складаються з трендових речей сезону, серед яких кожен зможе знайти собі підходящий. Всі вони відзначені однією загальною рисою – квітковим принтом, неймовірно популярним у цей сезоні.

Водянова часто демонструє стильні образи (фото: instagram.com/natasupernova)

Вбрання дружина Антуана Арно підбирала для чергової онлайн-вечірки, які Наталя проводить спільно з зірками шоу-бізнесу і модної індустрії. Мета їх – відмінно провести час в умовах карантину, а також зібрати кошти для роботи фонду «Оголені серця». Для своєї Zoom-вечірки, що проходила 18 червня, Водянова зупинила свою увагу на одязі від спонсора заходу – бренду Ralph Lauren. Напередодні вечері вона зробила голосування в сторіз, показавши цілих чотири лука.

Наталія обожнює квітковий принт (фото: instagram.com/natasupernova)

Перший з них склали картата сорочка, а також блідо-рожева спідниця з квітковим принтом. Доповнили їх човники контрастного яскраво-жовтого відтінку. Другий вийшов легким і невагомим: Наталія приміряла плісировану сукню міді з оборками на плечах в ніжних тонах. Для третього варіанту вона вибрала яскраво-оранжевий брючний костюм, покритий білими квітами. Відмінну партію якому склав білий топ. І останній лук – жіночне довге біле плаття з синіми квітами. Разом з помаранчевими човниками воно виглядали неймовірно стильно. Саме цьому варіанту і віддала перевагу популярна модель, доповнивши образ вінком з пишними квітами. Надихаємося!

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Автор: Ольга Турчаникова