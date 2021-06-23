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Холостяка Огневич поділилася лайфхаками, як позбутися хлопця на першому побаченні

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Середа 23 червня 2021 16:28
Холостяка Огневич поділилася лайфхаками, як позбутися хлопця на першому побаченні Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Співачка Злата Огневич стала героїнею другого сезону реаліті "Холостячка". Зйомки шоу вже йдуть і артистка встигла побувати на побаченнях з претендентами на її серце. Так що виконавиця поділилася з шанувальниками, як не варто поводитися на першій зустрічі - якщо не хочеш, щоб вона стала і останньою.

Кумедними лайфхаками і ефектним фото Злата поділилася у своєму Instagram.

На знімку Холостячка відображена, коли сидить на високому стільці в оригінальній міні-сукні з корсетом пудрового відтінку. Вона зібрала волосся в гладкий хвіст і зробила нюдовий макіяж.

Холостяка Огневич поділилася лайфхаками, як позбутися хлопця на першому побаченні

Злата Огневич підкорила спокусливим образом у корсетній сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата з гумором дала поради дівчатам, які не хочуть йти з хлопцем на друге побачення.

"Перше побачення. Ось кілька лайфхаків від мене, як потрібно себе вести на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити його останнім:

  • захоплююче розповідати про своїх колишніх, Вашому першому поцілунку у всіх гарячих подробицях!
  • заспівати йому пісеньку" Santa baby", в якій дівчина просить подарувати колечко від Тіффані, кабріолет 54-го, яхту, платиновий рудник. При цьому мило посміхатися і говорити: "Це моя улюблена пісенька"
  • називати його пупсик, солодкий, кошеня, щоб чули інші
  • голосно сміятися, легко похрюкуючи
  • позичити у нього гроші", - запропонувала свої лайфхаки Огневич.

Підписники співачки написали чимало своїх варіантів, як позбутися хлопця на першому побаченні, а також викупали Злату в компліментах.

  • Багато і детально розповідати про себе і чим займаєшся, говорити довго до його першого хропіння.
  • Швидко побачимо, Злата, як ти застосуєш ці секрети у спілкуванні одразу з 25 холостяками. Впевнена - буде цікавий сезон
  • З такою дівчиною я сходив би на побачення
  • Злата, ви неймовірно красива
  • Прекрасна
  • Ти синонім краси
  • Шикарні ноги, Zlata, красуня
  • Яка симпатична красива дівчина
  • Неймовірна

Нагадаємо, спливли фото зі зйомок нової "Холостячки". Кавалери вже дивують Злату Огневич. При цьому Злата зізналася, що дуже хвилювалася перед зустріччю з учасниками. У підсумку, перша вечірка перевершила всі її очікування.

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