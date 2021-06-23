Холостяка Огневич поділилася лайфхаками, як позбутися хлопця на першому побаченні
Співачка Злата Огневич стала героїнею другого сезону реаліті "Холостячка". Зйомки шоу вже йдуть і артистка встигла побувати на побаченнях з претендентами на її серце. Так що виконавиця поділилася з шанувальниками, як не варто поводитися на першій зустрічі - якщо не хочеш, щоб вона стала і останньою.
Кумедними лайфхаками і ефектним фото Злата поділилася у своєму Instagram.
На знімку Холостячка відображена, коли сидить на високому стільці в оригінальній міні-сукні з корсетом пудрового відтінку. Вона зібрала волосся в гладкий хвіст і зробила нюдовий макіяж.
Злата Огневич підкорила спокусливим образом у корсетній сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Злата з гумором дала поради дівчатам, які не хочуть йти з хлопцем на друге побачення.
"Перше побачення. Ось кілька лайфхаків від мене, як потрібно себе вести на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити його останнім:
- захоплююче розповідати про своїх колишніх, Вашому першому поцілунку у всіх гарячих подробицях!
- заспівати йому пісеньку" Santa baby", в якій дівчина просить подарувати колечко від Тіффані, кабріолет 54-го, яхту, платиновий рудник. При цьому мило посміхатися і говорити: "Це моя улюблена пісенька"
- називати його пупсик, солодкий, кошеня, щоб чули інші
- голосно сміятися, легко похрюкуючи
- позичити у нього гроші", - запропонувала свої лайфхаки Огневич.
Підписники співачки написали чимало своїх варіантів, як позбутися хлопця на першому побаченні, а також викупали Злату в компліментах.
- Багато і детально розповідати про себе і чим займаєшся, говорити довго до його першого хропіння.
- Швидко побачимо, Злата, як ти застосуєш ці секрети у спілкуванні одразу з 25 холостяками. Впевнена - буде цікавий сезон
- З такою дівчиною я сходив би на побачення
- Злата, ви неймовірно красива
- Прекрасна
- Ти синонім краси
- Шикарні ноги, Zlata, красуня
- Яка симпатична красива дівчина
- Неймовірна
Нагадаємо, спливли фото зі зйомок нової "Холостячки". Кавалери вже дивують Злату Огневич. При цьому Злата зізналася, що дуже хвилювалася перед зустріччю з учасниками. У підсумку, перша вечірка перевершила всі її очікування.