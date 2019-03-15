Холостяк 9 другий випуск: Микита Добринін зробить "еротичний" масаж одній з учасниць

Микита Добринін доторкнеться до дуже "сексуальної дівчині"

Второй выпуск популярного шоу Холостяк 9 зрители смогут увидеть уже сегодня, 15 марта, - традиционно на телеканале СТБ (в 20:00). Как обычно, главный холостяк страны Никита Добрынин устроит церемонию красных роз, во время которой одна из участниц покинет проект, не получив заветный цветок. И хотя узнать все подробности эфира можно будет только вечером, но уже сейчас стали известные его весьма пикантные подробности.

Так, во втором выпуске Холостяка 9 Добрынин предложит одной участнице посетить с ним спа-салон в рамках романтического свидания. Отметим, что такой чести удостоится только одна девушка!

Более того, Никита Добрынин сделает фаворитке этого вечера романтический массаж. После чего станет известно – пленила ли она его сердце после жарких прикосновений.

Отмечается, что по правилам проекта каждый выпуск Добрынин будет приглашать одну из девушек на "спецсвидание". Все для того, чтобы познакомиться с ними поближе и окончательно определиться с избранницей. При этом ранее именитый телеведущий неоднократно повторял, что действительно серьезно настроен встретить на проекте настоящую любовь. Кроме того, Никита Добрынин уже не против жениться.

Во втором выпуске Холостяк 9 Никита Добрынин сделает одной девушке массаж

Конечно, пока что не известно, кто именно отправиться с холостяком в спа-салон. Но сам Добрынин отметил, что "она очень сексуальная".

Добрынину даже "хотелось к ней прикоснуться и почувствовать ее".

Итак, все подробности второго эфира 9 сезона Холостяка можно узнать 15 марта на телеканале СТБ вечером - в 20:00.

Напомним, ранее мы выбирали самые горячие фото красавчика Добрынина.

Также экс-Холостяк впервые стал отцом.