Холостяк 9: коли відбудеться прем'єра і чого чекати від першого випуску

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Вже в першому випуску шоу покине одна з претенденток на серце Холостяка

Довгоочікуваний випуск популярного шоу Холостяк (9 сезон) стартує як раз під час "самого жіночого" свята – 8 березня. При цьому раніше вже стало відомо ім'я нового героя і підкорювача жіночих сердець. Ним став Микита Добринін! Відомий український телеведучий і редактор чоловічого журналу XXL приміряв для себе незвичайну, але однозначно інтригуючу роль.

При цьому 31-річний Микита Добринін запевняє, що прийшов на шоу не просто так – "для піару". Ні, холостяк дійсно розраховує зустріти на проекті свою половинку. Більш того, Добринін вже не проти одружитися.

І все ж знову і холостяку, і учасницям шоу доведеться пройти складні етапи. Дівчата будуть йти на крайні заходи і намагатися всіляко "прибрати з дороги" суперниць. Знову будуть індивідуальні побачення, а також церемонія троянд, після якої проект покидає одна дівчина.

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Отже, 9-й сезон шоу Холостяк стартує 8 березня. Шанувальники проекту можуть побачити перший впуск на телеканалі СТБ – 20:00.

Під час першого випуск довгоочікуваної прем'єри Холостяк 9 глядачі побачать:

Реакцію дівчат на Микиту Добриніна. Вона того варта ;) Сюрприз від кожної з учасниць. Також ми дізнаємося, чий сюрприз Микита оцінить найбільше. Роза першого враження – кому вона дістанеться? І хто стане першою фавориткою Холостяка? Ми побачимо в кадрі учасницю іншого шоу Топ-модель по-українськи Лізу Доронько, яка також здивувала бажання позмагатися за серце завидного холостяка. Слава з НаАнгелів і режисер Сергій Чеботаренко також з'являться в кадрі. Ще одні несподівані учасники проекту. Вже в першому випуску ми дізнаємося, яка дівчина покине вечірку назавжди, не отримавши заповітну червону троянду.

Відео: instagram.com/nikitadobrynin

Несподівано в першому випуску Холостяк 9 з'явиться Слава Камінська (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше экс-Холостяк вперше вийшов у світ з вагітною дружиною.

До речі, а до цього Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю.