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Холостяк 9: коли відбудеться прем'єра і чого чекати від першого випуску

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2019 - 13:13
Холостяк 9: коли відбудеться прем'єра і чого чекати від першого випуску
Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Вже в першому випуску шоу покине одна з претенденток на серце Холостяка

Довгоочікуваний випуск популярного шоу Холостяк (9 сезон) стартує як раз під час "самого жіночого" свята – 8 березня. При цьому раніше вже стало відомо ім'я нового героя і підкорювача жіночих сердець. Ним став Микита Добринін! Відомий український телеведучий і редактор чоловічого журналу XXL приміряв для себе незвичайну, але однозначно інтригуючу роль. 

При цьому 31-річний Микита Добринін запевняє, що прийшов на шоу не просто так – "для піару". Ні, холостяк дійсно розраховує зустріти на проекті свою половинку. Більш того, Добринін вже не проти одружитися.

І все ж знову і холостяку, і учасницям шоу доведеться пройти складні етапи. Дівчата будуть йти на крайні заходи і намагатися всіляко "прибрати з дороги" суперниць. Знову будуть індивідуальні побачення, а також церемонія троянд, після якої проект покидає одна дівчина.

Микита Добринін

Микита Добринін

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Отже, 9-й сезон шоу Холостяк стартує 8 березня. Шанувальники проекту можуть побачити перший впуск на телеканалі СТБ – 20:00.

Під час першого випуск довгоочікуваної прем'єри Холостяк 9 глядачі побачать:

  1. Реакцію дівчат на Микиту Добриніна. Вона того варта ;)
  2. Сюрприз від кожної з учасниць. Також ми дізнаємося, чий сюрприз Микита оцінить найбільше.
  3. Роза першого враження – кому вона дістанеться? І хто стане першою фавориткою Холостяка?
  4. Ми побачимо в кадрі учасницю іншого шоу Топ-модель по-українськи Лізу Доронько, яка також здивувала бажання позмагатися за серце завидного холостяка.
  5. Слава з НаАнгелів і режисер Сергій Чеботаренко також з'являться в кадрі. Ще одні несподівані учасники проекту.
  6. Вже в першому випуску ми дізнаємося, яка дівчина покине вечірку назавжди, не отримавши заповітну червону троянду.

Відео: instagram.com/nikitadobrynin

Слава Камінська та Микита Добринін

Несподівано в першому випуску Холостяк 9 з'явиться Слава Камінська (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше экс-Холостяк вперше вийшов у світ з вагітною дружиною.

До речі, а до цього Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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