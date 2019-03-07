Холостяк 9: коли відбудеться прем'єра і чого чекати від першого випуску

Вже в першому випуску шоу покине одна з претенденток на серце Холостяка
Довгоочікуваний випуск популярного шоу Холостяк (9 сезон) стартує як раз під час "самого жіночого" свята – 8 березня. При цьому раніше вже стало відомо ім'я нового героя і підкорювача жіночих сердець. Ним став Микита Добринін! Відомий український телеведучий і редактор чоловічого журналу XXL приміряв для себе незвичайну, але однозначно інтригуючу роль.
При цьому 31-річний Микита Добринін запевняє, що прийшов на шоу не просто так – "для піару". Ні, холостяк дійсно розраховує зустріти на проекті свою половинку. Більш того, Добринін вже не проти одружитися.
І все ж знову і холостяку, і учасницям шоу доведеться пройти складні етапи. Дівчата будуть йти на крайні заходи і намагатися всіляко "прибрати з дороги" суперниць. Знову будуть індивідуальні побачення, а також церемонія троянд, після якої проект покидає одна дівчина.
Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Отже, 9-й сезон шоу Холостяк стартує 8 березня. Шанувальники проекту можуть побачити перший впуск на телеканалі СТБ – 20:00.
Під час першого випуск довгоочікуваної прем'єри Холостяк 9 глядачі побачать:
Відео: instagram.com/nikitadobrynin
Несподівано в першому випуску Холостяк 9 з'явиться Слава Камінська (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, раніше экс-Холостяк вперше вийшов у світ з вагітною дружиною.
До речі, а до цього Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю.