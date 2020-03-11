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Холостяк-10: учасниці отримають можливість управляти Максом Михайюком

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2020 - 17:03
Холостяк-10: учасниці отримають можливість управляти Максом Михайюком
Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Другий випуск Холостяк-10 можна дивитися вже 13 березня

В цю п'ятницю, 13 березня о 19:00, на СТБ вийде другий випуск романтичного реаліті «Холостяк». Головний герой проекту – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Макс Михайлюк – продовжить дізнаватися дівчат, але вже на побаченнях. Учасниць, з якими Холостяк так і не встиг поспілкуватися на Першій вечірці, чекає катання на картингу.

«Я дуже люблю автомобілі, швидкість, екстремальну їзду. Сподіваюся, дівчатам це теж сподобається», – зазначає Макс.

Холостяк-10: учасниці отримають можливість управляти Максом Михайюком

Холостяк-10: учасниці отримають можливість управляти Максом Михайюком

Кожна з восьми учасниць зможе проїхатися разом з Холостяком. Саме він буде керувати автомобілем, однак з зав'язаними очима. А учасницям доведеться правильно направляти чоловіка до фінішу.

Не всім дівчатам буде комфортно управляти Холостяком. Одна з них заявить: «Мені було дуже важко. Я не люблю командувати мужиками».

З ким у Холостяка складеться взаєморозуміння і яка дівчина допоможе йому швидше за все подолати дистанцію? А також якийсь особливий приз Макс приготував для неї?

Дізнайтеся в цю п'ятницю, 13 березня о 19:00, у другому випуску реаліті «Холостяк» на СТБ.

Ведучий: Григорій Решетник

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