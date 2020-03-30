Холостяк-10 в Таїланді: проект несподівано покинула одна з найсильніших учасниць

Холостяк 10 в Таїланді (фото: СТБ)

Четвертий випуск Холостяка був пристрасним

27 березня глядачі телеканалу СТБ побачили четвертий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Головний герой – 34-річний пілот Макс – разом з учасницями відправився в сонячний Таїланд, де почуття і емоції розбушувалися ще з більшою силою! З ким у Холостяка відбулося зближення, а хто покинув проект цього тижня, читайте в матеріалі!

На перше індивідуальне побачення в Таїланді Макс запросив найскромнішу учасницю – Крістіну. Холостяк вирішив зробити для неї особливий сюрприз – подарувати прикрасу. Пара відправилася в одну з найбільших ювелірних фабрик Азії, де Христина змогла обрати собі виріб по душі.

«Мені було ніяково від того, що це досить дорогий подарунок. Мені ніколи таких не робили. Я трохи зніяковіла в цей момент», – зізналася учасниця.

Але перш ніж придбати прикрасу, парі потрібно було відповісти на особисті питання один про одного – таким чином у них з'явилася можливість отримати знижку на обраний ювелірний виріб і зрозуміти, наскільки схожі їх цінності та інтереси. Серед питань були: «бажаний підлогу первістка?», «який вихованець буде жити в будинку?», «як відсвяткуєте Новий рік?» та інші. У підсумку пара отримала 25 відсотків знижки.

«Це відмінний результат для початку, тому що у нас тільки перше індивідуальне побачення», – зазначила Христина.

А вже ввечері між Холостяком і дівчиною сталася відверта розмова, яка завершилася купанням в басейні і пристрасним поцілунком.

«Мені цього захотілося. Ми не стали стримувати один одного», – зізнався Макс.

Крім того, Холостяк запросив на групове побачення Аліну, Олю і Юлю. Привід для зустрічі – день народження друга Макса. Однак, збираючись на свято, дівчата навіть не здогадувалися, що іменинник – маленький слоненя!

«Це слоненя у мене асоціюється з маленькою дитиною», – зазначив Макс.

Холостяку хотілося побачити, якою буде поведінка дівчат у нестандартній для них ситуації, адже Аліні, Олі та Юлі довелося не тільки грати зі слоненям, але і прибирати за ним і навіть мити.

«Там стояв такий аромат! Особливо, коли жарко. І скрізь ці коржі», – обурилася Юля.

Групове побачення закінчилося вечерею, і кожна дівчина повчила можливість поспілкуватися з Максом тет-а-тет.

Юля

А вже ввечері на віллі після проходження декількох тайських обрядів, спрямованих на звільнення він негативних спогадів та емоцій, Холостяк провів Церемонію троянд. Проект покинула Юля.

«Життя складається не лише з красивих моментів. Я не впевнений, що в складних ситуаціях ти будеш поруч зі мною. На жаль, вчора я не побачив у тобі впевненості як у партнері», – звернувся Холостяк до учасниці.

Макс і Юля

Як будуть розвиватися відносини Макса з іншими дівчатами – дивіться щоп'ятниці в романтичному реаліті «Холостяк» 19:00 СТБ!