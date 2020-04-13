Холостяк-10 шостий випуск завершився найгучнішим скандалом за весь сезон

Холостяк 10 (фото: СТБ)

Сьомий випуск шоу Холостяк-10 відбудеться вже в цю п'ятницю, 17 квітня

Екватор проекту СТБ Холостяк-10 – і пристрасті розпалюються! У 6 випуск відбулося два індивідуальних побачення і одне групове. Вперше за всю історію проекту на побаченні стрибнули з парашутом. Але на цьому екстрим не закінчився. Хто отримав нелічену кількість троянд від Макса? І через кого дівчата влаштували найгучнішу Церемонію?

Незважаючи на те, що учасниці бажають ходити тільки на індивідуальні побачення, Аня і Даша не засмутилися, дізнавшись про групову зустріч. Утрьох вони вирушили ловити рибу, а після – готувати улов. Холостяку вдалося поспілкуватися з кожною дівчиною особисто. З Анею вони обговорювали минулі відносини. У розмові Макс зізнався, що пережив зраду, прощати яку не готовий. А Аня знову згадала відносини, в яких стала жертвою рукоприкладства.

І якщо з Анею Макс торкнувся теми минулого, то з Дашею обговорював майбутнє. Холостяк охарактеризував якості своєї ідеальної жінки: «Вона повинна бути доброю, вірною, чесною, розумною і красивою, але це як приємний бонус».

А от Дані пощастило відправитися на індивідуальне побачення. Вперше за всю історію проекту «Холостяк» пара стрибала з парашутом. Незважаючи на страх, Дана зважилася на відчайдушний крок, щоб зробити щось незабутнє разом з Холостяком. Після приземлення в стані емоційного сплеску дівчина поцілувала Макса і порівняла стрибок з інтимною близькістю.

Макс і Дана

На друге індивідуальне побачення нарешті пощастило піти Оле. Зустріч пройшла в мотузяному парку. Смілива Оля взяла всю відвагу на себе і без будь-якої складності пройшла всі етапи.

«Мені здається, вона, сама того не розуміючи, старається зберегти картинку сильної і незалежної жінки. Побачення проходило трохи не так, як я очікував. Але в будь-якому випадку на кожній площадці Олю очікував сюрприз у вигляді троянди. Кожна троянда символізувала якесь якість, яке я бачу в ній», – зазначив Макс.

Незабаром Оля зрозуміла, що не дає Максу проявити свою ввічливість по відношенню до неї. Тому дозволила собі довіритися чоловікові і пропустити його вперед.

«Потрібно бути жінкою і розслаблятися. Можна і треба довіряти! І нехай я не вмію бути слабкою. Але для мене було дуже важливо почути від Макса слова підтримки», — зізналася Оля.

Дівчина повернулася на віллу з оберемком білих квітів і заповітної червоною трояндою від Макса.

Несподівано для всіх завершення шостого тижня стало найгучнішим і скандальним за весь сезон! Під час Церемонії троянд всі дівчата отримали квіти, останній вибір був між Анею і Дашею. Холостяк вручив квітка Ані, а Дашу запропонував провести. Однак не додому, а до басейну. Макс почув побажання учасниці скупатися і вирішив його реалізувати. Вечір закінчився жагучим поцілунком, який несподівано побачили інші дівчата.

Макс і Даша

Незважаючи на скандальне завершення Церемонії, Даша залишилася з трояндою. А суперниці — зі сльозами, образами і нерозумінням.

6 випуск жодна учасниця не покинула проект. Макс пообіцяв вже наступного тижня поговорити з кожного особисто. Що чекає їх далі – дивіться у 7 випуск реаліті «Холостяк-10» СТБ у п'ятницю, о 19:00!