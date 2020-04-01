Холостяк-10 п'ятий випуск: Макс зніме сорочку, а дівчата оголять почуття

Холостяк 10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Стали відомі деталі п'ятого випуску романтичного реаліті Холостяк 10

В цю п'ятницю, 3 квітня 19:00, СТБ вийде п'ятий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Макс запросить трьох дівчат на групове побачення. А пройде воно в одному з найбільших аквапарків Азії.

«Мене приваблює активний відпочинок. Особливо, пов'язаний з водою. Можливо, аквапарк – це дитяча розвага, але всередині ми всі трохи діти. Це дуже класно, коли ти можеш отримувати задоволення від катання на гірках. А не тільки від посиденьок в ресторані і пасивного відпочинку», – пояснить ідею побачення Холостяк.

Разом з Максом в аквапарк поїдуть Наташа, Дана і Даша. І якщо головний герой припускав у цей день веселощі, то дівчата поїдуть на побачення з деякими очікуваннями.

«Я хочу розвитку подій. Хочу зрозуміти, що в нього до мене», – поділиться Даша емоціями перед зустріччю.

Крім катання на гірках, дівчата отримають можливість взяти участь у спеціальній бонусній програмі для найсміливіших. Вона пов'язана з майбутнім проведенням часу учасниць з Холостяком. Проявивши мужність на різних по складності спуску гірках, супутниці Макса зможуть отримати приємні бонуси, які, звичайно ж, стосуються Холостяка. Серед них: морозиво на двох, коктейль на двох і навіть масаж!

Крім цих бонусів, дівчата відзначать ще один.

«Я чекала цього моменту – побачити Макса топлес. І це нарешті сталося», – скаже Дана.

Учасниці також зрадіють того факту, що і самі зможуть продемонструвати Холостяку свої фігури.

«У мене самий красивий купальник. Зайвий раз хотілося підійти до Макса і показати себе», – без зайвої скромності зізнається Даша.

Як виявиться, для однієї з дівчат крутий спуск з гірки – справжнє випробування. Чи вона зможе перебороти свій страх? І чи отримає хтось з учасниць троянду в кінці побачення?

Крім того, у всіх дівчат на віллі буде можливість навчитися найдавнішої східної техніці. Кожна зможе висловити свої почуття до Макса на малюнку. Малювати їм потрібно буде в незвичайний спосіб – фарбами на воді. У процесі творчості холостячки створять дивовижні картини.

«У мене немає проблеми виражати емоції словами, але, напевно, виражати емоції фарбами – глибше і зрозуміліше особисто для мене», – відзначить Аня.

Про що розкажуть творіння учасниць? І які почуття стануть основою їх робіт?

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк-10» у цю п'ятницю, 3 квітня о 19:00 на СТБ!