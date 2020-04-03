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Холостяк-10 п'ятий випуск: Макс Михайлюк проведе майстер-клас неймовірнjї близькості

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.04.2020 - 13:49
Холостяк-10 п'ятий випуск: Макс Михайлюк проведе майстер-клас неймовірнjї близькості
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Вже сьогодні, 3 березня вийде п'ятий випуск шоу Холостяк 10

Вже сьогодні, 3 квітня 19:00, СТБ вийде п'ятий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Поспілкуватися з Максом особисто отримають можливість дві учасниці – Віка і Настя. Які емоції подарують дівчатам зустрічі тет-а-тет і де пройдуть індивідуальні побачення – читайте в анонсі!

Першою на побачення з Холостяком поїде Настя. Після того, як учасниця довірила Максу свої найпотаємніші переживання, він в свою чергу вирішить подарувати їй позитивні емоції.

«Перше, про що я подумала: «Слава богу, дочекалася!»» – поділиться Настя, отримавши запрошення.

Холостяк-10 п'ятий випуск: Макс Михайлюк проведе майстер-клас неймовірнjї близькості

Холостяк-10 п'ятий випуск: Макс Михайлюк проведе майстер-клас неймовірнjї близькості

Настя і Макс (фото: СТБ)

Холостяк зустріне дівчину на байку. Однак бойова учасниця заявить, що і сама вміє керувати цим видом транспорту і прокотить Макса! Саме побачення пройде у відокремленій обстановці біля басейну. Оскільки Холостяку мало що відомо про Настю, він постарається дізнатися її ближче. Деякі факти з життя дівчини збентежать чоловіка.

«Це викликає двояку реакцію», – зізнається Макс після діалогу з учасницею.

Чи виникне взаєморозуміння між Холостяком і його супутницею?

Друге індивідуальне побачення головний герой підготує для Вікі. Макс запропонує учасниці зануритися в популярну тайську арт-терапію. Парі належить висловлювати свої думки, почуття і емоції яскравими фарбами. Однак не на папері, а на тілі один одного! Незважаючи на сором, Віка все ж довіриться Холостяку і дозволить йому малювати на собі.

«У якийсь момент Віка перестала соромитися і запропонувала намалювати зображення на її грудях», – поділиться Макс.

Холостяк-10 п'ятий випуск: Макс Михайлюк проведе майстер-клас неймовірнjї близькості

Макс і Віка (фото: СТБ)

Сама ж дівчина зізнається: «Коли він почав до мене торкатися, це було дуже приємно. Він робив це ніжно і красиво».

Чим закінчиться такий тактильний вечір? Чи зможуть Макс і Віка оголити один перед одним не тільки тіла, але і душі?

Дивіться випуск 5 романтичного реаліті «Холостяк-10» сьогодні, 3 квітня 19:00, СТБ.

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