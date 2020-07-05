Холостяк-10 показав нову кохану і влаштував їй романтику в небі

Макс Михайлюк (фото: instagram.com/flymax305)

Макс Михайлюк більше не приховує кохану-супермодель

Холостяк-10 Макс Михайлюк нещодавно зізнався, що більше не самотній – у нього з'явилася дівчина, з якою пілот активно будує стосунки. Ніяких деталей про обраницю завидний наречений не розповів, зате натякнув, що при все серйозно. Тепер же Макс вирішив показати свою кохану, якою виявилася українська супермодель Дарья Хлистун, яка впевнено підкорює світові подіуми та обкладинки всесвітньо відомих модних журналів.

Фото на тлі нічного Киева з вертольотного майданчики з'явилося на сторінці холостяка в Instagram. Макс здійснив разом з дівчиною нічний променад і подивився на українську столицю з висоти пташиного польоту, а потім позував з довгоногою красунею на фоні гелікоптера, обійнявши її за талію, а на Instagram-сторінці видання GlamWish з'явилося ще одне фото парочки.На селфі Макс і Даша позують в обнімку на тлі безкрайніх водних просторів, шезлонгів і пальм.

Макс Михайлюк влаштував коханій політ на вертольоті над Києвом (фото: instagram.com/flymax305)

До речі, пара навідалася в рідне місто Макса – Одесу, де відпочила на території одного з найвідоміших пляжних комплексів. Дівчина вважала за краще не вкладати фото в мережу, а розмістила в розділі InstaStories.

Даша показала загальне фото з Максом на фоні морських просторів (instagram.com/thisisglamwish)

Що стосується переможниці Холостяк-10 Даші Ульянової, то ефектна дівчина також натякає, що не нудиться в гордій самоті, але обранця показуватине поспішає.

Раніше переможниця Холостяк-10 показала точені форми в бікіні.

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Автор: Lite