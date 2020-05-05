Холостяк-10 Макс Михайлюк: Любов – це вільне падіння

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс Михайлюк підкреслив, що давно готовий до серйозних стосунків

В романтичному реаліті СТБ Холостяк-10 залишилося всього чотири претендентки на серце головного героя Макса. З кожним тижнем вибір Холостяку дається все складніше, адже дівчата відкриваються перед ним, а їхні почуття посилюються. Що для Макса найважливіше у стосунках, а чого він ніколи не потерпить – головний герой розповів у попередньому випуску.

«Якщо чесно, після останніх відносин я навіть втратив надію, що зустріч щирої людини, яка буде зі мною до кінця відвертою і не стане обманювати, – поділився Холостяк. – Я не кажу, що я подарунок, що у мене легкий характер, але при цьому останнє, що я стану робити – це обманювати. Я вважаю, що якщо є, в першу чергу, любов і щирість, відсутня брехня, то можна впоратися з будь-якими вадами характеру. З усім можна впоратися».

Крім цього, головний герой поділився думками, що для нього любов: «Це вільне падіння. Дуже круте відчуття. Коли ти любиш, ти нічого не можеш контролювати».

Холостяк зазначив, що з кожним тижнем вибір йому дається все складніше: «Всі дівчата різні, всі індивідуальні і з кожною цікаво по-своєму. Є люди, яким для щастя все-таки потрібен другий людина, щоб почувати complete happiness. Напевно, я ставлюся до таких».

Вже в цю п'ятницю, 8 травня о 19:00 на СТБ вийде 10 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Яким буде знайомство Макса з батьками дівчат – дізнайтеся зовсім скоро!

Дивитись Холостяк-10 восьмий випуск:

10-й сезон Холостяка - Випуск 8 від 24.04.2020