Холостяк-10: Іраклі Макацарія висловився про вчинки і рішення Макса Михайлюка

Іраклі Макацарія (фото: СТБ)

Іраклі також дав важливі ради Максу

Щоп'ятниці о 22:00 на офіційній сторінці проекту СТБ Холостяк-10 в Instagram виходить онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником. Минулого разу до обговорення випуску приєдналися екс-Холостяки, одним з яких став головний герой 6 сезону реаліті, улюбленець телеглядачок, а також тренер проекту «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія. Під час прямого ефіру чоловік поділився думкою про головного героя 10 сезону та прокоментував його рішення, а також дав декілька порад.

Про 10 сезон і Холостяка

Хочу в цілому привітати канал СТБ і телеглядачів з ювілейним 10 сезоном реаліті «Холостяк». Це говорить про те, що народ любить проект. Я шалено радий, що цей сезон зараз проходить дуже успішно. Макс – позитивний Холостяк. Побачивши його вперше, я відзначив його світлу енергетику. Мені дуже імпонує, як він спілкується з дівчатами. Вважаю, що 10 сезон дійсно дуже красивий і цікавий. Пристрасті розпалюються, залишилося зовсім мало учасниць. Не заздрю, звичайно, Максу зараз...

Про вчинки Холостяка і учасницях

Макс прийшов на проект не для того, щоб отримувати схвалення дівчат на кожен свій вчинок. У нього є своя думка, своя історія з кожною учасницею. Він слухає себе, свої почуття, свій порив. Рішення Холостяка – це його рішення. Ніхто не може засуджувати його за це. Макс, як і будь-Холостяк, проходить через відповідальний період, адже йому потрібно визначитися, не допустити помилку. Відповідно, ми не можемо вимагати від нього надходити так, як подобається глядачам або учасницям.

Звичайно, я розумію і дівчат. Не кажу, що їм легко. Між ними є певна конкуренція і, можливо, деякі недолюблюють один одного. В основному так і відбувається, це нормально. Адже їх об'єднує одне бажання – побудувати відносини з Максом.

Про Церемонії троянд і виборі Холостяка

Церемонія троянд – це найбільш емоційно розжарений момент як для Холостяка, так і для дівчат. У Макса є один тиждень, щоб прийняти рішення і попрощатися з ким-то з учасниць. Цього часу цілком достатньо. Проводжаючи дівчину, це не означає, що у Холостяка немає симпатії до неї, але, ймовірно, до іншої учасниці у нього почуття набагато сильніше. Хочу побажати Максу, щоб він слухав себе, свої внутрішні відчуття – наскільки йому комфортно з тією чи іншою дівчиною. Думаю, він все робить добре і правильно.

Побажання Максу

Максу хочу побажати, щоб він не витрачав свою енергію на те, щоб комусь щось доводити. Проект – дуже відповідальний момент у його житті. Раджу сконцентруватися на тому, що йому говорить серце. Це найважливіше. Нехай не забиває голову різними коментарями. Завжди знайдуться люди, які будуть критикувати. Так і повинно бути – ми не можемо всім подобатися. Бажаю Максу удачі!

Про спілкування з Анетти та особистому житті

Незважаючи на те, що прямий ефір дивилася Анетти, якій Іраклі передав привіт, екс-Холостяк зізнався, що з дівчиною вони не спілкуються. Разом з цим, чоловік додав, що його серце в даний момент вільно.

Дивіться романтичне реаліті Холостяк-10 щоп'ятниці о 19:00 на СТБ. А в 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проекту в Instagram.