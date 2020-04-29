Холостяк-10 дев'ятий випуск: повернення Даші і саме азартне побачення

В цю п'ятницю, 1 травня 19:00, СТБ вийде 9 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. На побачення з Максом відправиться Даша, яка ще на минулій Церемонії троянд була впевнена, що покидає проект. Головний герой запросив учасницю в Єгипет. Що чекає пару в цей день – читайте в анонсі.

У 8 випуску Церемонія троянд перетворилася для Даші в пригоду. З повною упевненістю, що проект для неї закінчений, учасниця сідала в машину. Однак там її чекав сюрприз – плюшевий ведмедик і квиток до Єгипту! В таємниці від всіх учасниць Макс і Даша проведуть цілий день у сонячній країні. Головний герой запропонує супутниці спробувати те, чого він і сам ще ніколи не пробував!

«Я вже нічого не боюся», – зізнається Холостяку Даша.

Даша і Макс

В кінці дня пара отримає можливість розслабитися і стати ще ближче один до одного.

Друге індивідуальне побачення на цьому тижні дістанеться Віці.

«Хотіла я тебе вкрасти, а ти вкрав мене. Я цьому дуже рада», – скаже дівчина Холостяку.

Віка і Макс

Макс запросить учасницю в казино, щоб дізнатися, наскільки вона азартна.

«Моя мета – програти всі наші гроші. Мені хотілося подивитися, як Віка на це відреагує. Казино – це те місце, де ти дійсно можеш оцінити ставлення людини до перемоги і, найголовніше, до поразки», – поділиться ідеєю побачення Холостяк.

Як же проявить себе дівчина? Не захопить її повністю почуття азарту?

Крім того, не пропустіть одну з найбільш несподіваних і емоційних Церемоній троянд на проекті! Як поставляться учасниці до повернення Даші? Яку шокуючу інформацію озвучить одна з дівчат? І хто ж відправиться додому в кінці цього тижня? Дивіться в романтичному реаліті «Холостяк-10» в цю п'ятницю, 1 травня 19:00, СТБ!

Нагадаємо, раніше Дана з Холостяк-10 відверто розповіла про пластику.