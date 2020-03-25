Холостяк-10 четвертий випуск: набуття свободи і знайомство з другом Макса

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Четвертий випуск Холостяка можна подивитися вже 27 березня

В цю п'ятницю, 27 березня 19:00, СТБ вийде четвертий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Почуття і емоції між учасницями і головним героєм розжарюватись ще більше у спекотному Таїланді! Макс запросить на групове побачення трьох абсолютно різних за характером і темпераментом дівчат.

Привід для зустрічі особливий – день народження друга Холостяка. Трьома счастливицами, які розділять свято, стануть: Аліна, Оля і Юля.

«Мій друг – корінний таєць», – все, що повідомить дівчатам Макс по дорозі до іменинника.

Учасниці відчують величезну відповідальність, адже крім того, що їм потрібно буде підібрати подарунок для винуватця торжества, так ще і справити на нього гарне враження. Що ж зроблять дівчата: підготують спільний сюрприз або привітають друга Макса окремо? Якій учасниці вдасться запам'ятатися імениннику? І чи отримає хтось з них троянду до Церемонії?

Крім того, Макс запропонує всім учасницям на віллі вчинити один із традиційних тайських обрядів – набуття свободи. Щоб звільнитися, тайці спалюють речі, що асоціюється у них з негативними думками та спогадами, і таким чином знаходять легкість.

«Ідея ритуалу – позбавлення від негативних емоцій, пов'язаних з нашим минулим. Я вважаю, що людина повинна бути вільною у своїх вчинках і бажаннях. Його минуле не повинно обмежувати цю свободу і як ним управляти», – пояснить Макс.

Історії деяких дівчат вразять Холостяка до глибини душі. Учасниці відкриються перед ним з абсолютно іншого боку.

«Є одна історія, яку я нікому не розповідала. Я б щиро хотіла попрощатися з цим, але мені дуже складно прийняти це рішення», – скаже Христина.

Якимись одкровеннями учасниці поділяться? Яка дівчина буде найщирішої? Чому обряд закінчиться для багатьох сльозами? Дивіться четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк-10» вже в цю п'ятницю, 27 березня 19:00, СТБ!