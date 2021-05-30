RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Холостячка" Злата Огневич розповіла, як робитиме вибір на шоу

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розкрила, чому вирішила взяти участь в реаліті, а також зізналася, як планує шукати свою любов серед учасників.

В програмі "Світське життя" зірка відверто поділилася своїми думками і планами на проект.

Злата зазначила, що її надихає приклад пар, які знайшли один одного на таких шоу під прицілом телекамер.

"Все моє життя проходить під прицілом камер і шукати свою любов я також буду під прицілом камер. Через свій графік я просто не встигаю ходити на побачення, не встигаю ні з ким познайомитися. Я щиро вірю, що Всесвіт зараз мені дає шанс. У мене є докази - Ксенія Мішина і Еллерт, вони живуть разом і я захоплююся цією парою, Микита Добринін - він чекає з Дашею дитину і останній "Холостяк" Міша - залишився з дівчиною на проекті. Якби не було цих доказів, напевно, я б не пішла на це шоу, але я бачу, що люди знаходять свою реальну любов", - поділилася артистка.

Злата Огневич планує цілуватися з вподобаними чоловіками в "Холостячці" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також співачка заявила, що буде вибирати серцем. Ну а якщо їй сподобається більше одного чоловіка, що бувало в її житті, вона буде цілуватися з ними на побаченнях.

"Щоб відчути, як моє серце до них лежить, хто мені більше подобається. Я нічого поганого в цьому не бачу", - додала Злата.

Нагадаємо, раніше Холостячка Злата Огневич розкрила несподівану правду про себе.:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Злата ОгнєвічХолостячка