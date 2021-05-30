"Холостячка" Злата Огневич розповіла, як робитиме вибір на шоу

Українська співачка і героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розкрила, чому вирішила взяти участь в реаліті, а також зізналася, як планує шукати свою любов серед учасників.
В програмі "Світське життя" зірка відверто поділилася своїми думками і планами на проект.
Злата зазначила, що її надихає приклад пар, які знайшли один одного на таких шоу під прицілом телекамер.
"Все моє життя проходить під прицілом камер і шукати свою любов я також буду під прицілом камер. Через свій графік я просто не встигаю ходити на побачення, не встигаю ні з ким познайомитися. Я щиро вірю, що Всесвіт зараз мені дає шанс. У мене є докази - Ксенія Мішина і Еллерт, вони живуть разом і я захоплююся цією парою, Микита Добринін - він чекає з Дашею дитину і останній "Холостяк" Міша - залишився з дівчиною на проекті. Якби не було цих доказів, напевно, я б не пішла на це шоу, але я бачу, що люди знаходять свою реальну любов", - поділилася артистка.
Злата Огневич планує цілуватися з вподобаними чоловіками в "Холостячці" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Також співачка заявила, що буде вибирати серцем. Ну а якщо їй сподобається більше одного чоловіка, що бувало в її житті, вона буде цілуватися з ними на побаченнях.
"Щоб відчути, як моє серце до них лежить, хто мені більше подобається. Я нічого поганого в цьому не бачу", - додала Злата.
Нагадаємо, раніше Холостячка Злата Огневич розкрила несподівану правду про себе.: