"Холостячка" Злата Огневич розповіла, як робитиме вибір на шоу

Злата зазначила, що її надихає приклад пар, які знайшли один одного на таких шоу під прицілом телекамер.

"Все моє життя проходить під прицілом камер і шукати свою любов я також буду під прицілом камер. Через свій графік я просто не встигаю ходити на побачення, не встигаю ні з ким познайомитися. Я щиро вірю, що Всесвіт зараз мені дає шанс. У мене є докази - Ксенія Мішина і Еллерт, вони живуть разом і я захоплююся цією парою, Микита Добринін - він чекає з Дашею дитину і останній "Холостяк" Міша - залишився з дівчиною на проекті. Якби не було цих доказів, напевно, я б не пішла на це шоу, але я бачу, що люди знаходять свою реальну любов", - поділилася артистка.

Злата Огневич планує цілуватися з вподобаними чоловіками в "Холостячці" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також співачка заявила, що буде вибирати серцем. Ну а якщо їй сподобається більше одного чоловіка, що бувало в її житті, вона буде цілуватися з ними на побаченнях.

"Щоб відчути, як моє серце до них лежить, хто мені більше подобається. Я нічого поганого в цьому не бачу", - додала Злата.