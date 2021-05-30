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"Холостячка" Злата Огневич розповіла, як робитиме вибір на шоу

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Неділя 30 травня 2021 12:11
"Холостячка" Злата Огневич розповіла, як робитиме вибір на шоу Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розкрила, чому вирішила взяти участь в реаліті, а також зізналася, як планує шукати свою любов серед учасників.

В програмі "Світське життя" зірка відверто поділилася своїми думками і планами на проект.

Злата зазначила, що її надихає приклад пар, які знайшли один одного на таких шоу під прицілом телекамер.

"Все моє життя проходить під прицілом камер і шукати свою любов я також буду під прицілом камер. Через свій графік я просто не встигаю ходити на побачення, не встигаю ні з ким познайомитися. Я щиро вірю, що Всесвіт зараз мені дає шанс. У мене є докази - Ксенія Мішина і Еллерт, вони живуть разом і я захоплююся цією парою, Микита Добринін - він чекає з Дашею дитину і останній "Холостяк" Міша - залишився з дівчиною на проекті. Якби не було цих доказів, напевно, я б не пішла на це шоу, але я бачу, що люди знаходять свою реальну любов", - поділилася артистка.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич розповіла, як робитиме вибір на шоу

Злата Огневич планує цілуватися з вподобаними чоловіками в "Холостячці" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також співачка заявила, що буде вибирати серцем. Ну а якщо їй сподобається більше одного чоловіка, що бувало в її житті, вона буде цілуватися з ними на побаченнях.

"Щоб відчути, як моє серце до них лежить, хто мені більше подобається. Я нічого поганого в цьому не бачу", - додала Злата.

Нагадаємо, раніше Холостячка Злата Огневич розкрила несподівану правду про себе.:

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