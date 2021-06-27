Холостячка Огневич зізналася, що для неї важливо у відносинах з чоловіком

Злата Огневич стала героїнею другого сезону романтичного шоу"Холостячка". Раніше співачка розповіла, яким повинен бути чоловік її мрії , на цей же раз вирішила поговорити про стосунки з партнером.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ефектним фото і розповіла, що для неї важливо у відносинах.

На знімку Злата відображена в білосніжному вбранні і з гладко зачесаним волоссям. На обличчі у виконавиці ніжний макіяж. Вона піднесла одну руку до обличчя і чуттєво відкрила губи.

Злата Огневич поміркувала про важливість діалогу у відносинах (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огневич поділилася, що для неї дуже важливо у відносинах і розкрила свій секрет гармонії. Так, слід не забувати про діалог з партнером.

"Поговоримо про відносини? Що у відносинах Вас може надихнути або навпаки - відштовхнути від партнера? Я зрозуміла, яке важливе значення має діалог. Всі моменти, які викликають сумніви - можна і потрібно обговорювати. Якщо ви по - справжньому дорожите один одним - прислухайтеся до партнера. Мій секрет простий - я спочатку знаю, що ідеальних людей не буває (о, як же це прекрасно), і приймаю партнера. У кожному з нас прихований цілий Всесвіт, у всьому його різноманітті проявів, при цьому негативу або позитиву не існує. Це всього лише оцінка через призму Ваших суджень, досвіду, поглядів", - зазначила нова "Холостячка".

Так що для себе вона вивела формулу відносин, яка підходить саме їй.



"Отже, діалог і прийняття - основа гармонійних відносин. А в моєму випадку ще й ніжні обійми, компліменти, дотики, - в такі моменти я відчуваю Вселенську любов", - зізналася Злата.