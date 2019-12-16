Холодно і сиро: Олег Винник розповів про гонорар і райдер в новорічну ніч

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Винник зазначив, що олів'є - обов'язковий "атрибут" на новорічному столі

Період новорічних свят – гаряча пора для артистів. Топові українські музиканти в цей час нарозхват, а замовники готові платити величезні гроші за виступ улюблених зірок. На знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00,улюбленець публіки Олег Винник зізнався, де буде зустрічати 2020 рік, що обов'язково повинно бути в його новорічному райдері і в яку відому приказку він вірить.

Популярний співак, як і багато інших артистів, зустрічатиме 2020 рік на сцені. Олег зізнався – його виступ в новорічну ніч буде коштувати дорожче, ніж у звичайні дати.

"Просто дуже холодно й сиро на Новий рік, тому дорожче, – пожартував Олег Винник за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!". – Слава Богу, буду відзначати зі своїм колективом на сцені. Думаю, що артисти в Новий рік все-таки повинні нести свято".

Співак зізнався – у нього буде особливий новорічний райдер. Його подробиці Винник розкривати не став, але запевнив, що олів'є на столі буде обов'язково, тому що дуже він любить цей салат.

А ще артист зазначив: незважаючи на те, що людина він не забобонна, в особливу магію новорічної ночі вірить.

"Для мене це свято, коли ти повинен встигнути побажати якомога більше щастя, миру, любові, достатку. Реально в цьому є якась магія. Я не забобонна людина, але вся ця новорічна атмосфера сприяє, не дарма ж кажуть – як рік почнеш, так його і проведеш", – розповів музикант в інтерв'ю каналу "Україна".

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Яскравий і видовищний виступ Олега Винника глядачі побачать 31 грудня о 20:00 в грандіозному новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" на каналі "Україна". Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.