"Ходила сива пава": KAZKA нарешті представила пісню на Євробачення

В пісні є народне звучання і рядки українською мовою!
KAZKA — Apart
Мегапопулярная группа KAZKA после длительных ожиданий и просьб поклонников наконец представила свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2019. Англоязычная композиция называется Apart (от англ., в контексте данной песни — "отдельно друг от друга").
Примечательно, что в новой песне умело сочетаются народные мотивы с современным звучанием, что сразу же отметили поклонники группы. Кроме того, коллективу даже удалось вплести в песню Apart строки на украинском языке.
"Під вишнею криниченька, милого чекаю. Од любові до милого серце завмирає… Ой ходила сива пава по крутесенькій горі. Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі", — поется в песне.
Поклонники коллектива пришли в восторг от их новой композиции.
"Як же мені вона подобається! Від кінцівки просто мурашить! НА повтор! Нарешті я зможу зробити українську версію на трек групи Kazka", — пишет Олег Лахман.
"Украинский этнический мотив в сочетании с современной музыкой - это просто КАЗКА", — отмечает Red STAR.
"Не могу перестать слушать, модный саунд!" — хвалит Artur Takhtalian.
"Для Евровидения песня шикарная. Здесь идеально все: мелодия, бит, припев, вставка народная вообще е, вокал. Молодцы!" — соглашается Marianne.
"Прошу только не подкачайте в живую!!!! Если Саша вытянет ноты, тогда зритель поверит ей", — замечает Diamond Loner.
Напомним, VERA KEKELIA также презентовала WOW-песню для Нацотбора на Евровидение 2019.
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