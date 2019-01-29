ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Хід конем": Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2019 - 21:44
"Хід конем": Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка поділилася своїми враженнями від популярного курорту

Популярна українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка нещодавно повернулася в Київ після поїздки на Балі, вирушила відпочивати на найпопулярнішому гірськолижному курорті України. Подробицями свого перебування в Буковелі вони поділилася в Instagram-акаунті.

Артистка показала пару знімків з номера готелю, де вона зупинилася, а також розповіла, як проводить вільний час.

"Така гарна зима у нас в цьому році", - сказала Даша, позуючи в яскраво-червоному комплекті, що складається з теплого светра, спортивних штанів і шапці з помпоном.

&quot;Хід конем&quot;: Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка позувала на ліжку у темно-синьому брючному костюмы в смужку, більше схожому на стильну домашню піжаму.

"Хід конем: одягатися півгодини на всю лижну екіпіровку, піти поснідати, разок спуститися з гірки, і повернутися додому", - поділилася артистка своїми пригодами.

&quot;Хід конем&quot;: Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Даша з радістю відзначила, що в Україні є відмінне автентичне місце для відпочинку взимку, в якому їй довелося відпочити.

"Так приємно, що у нас в країні є своє таке колоритне містечко", - подлилась своєю думкою Астаф'єва.

&quot;Хід конем&quot;: Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Пыдписники розділили захват знаменитості і не забули залишити компліменти для зірки, зазначивши, що червоний колір їй до лиця.

"Гарне місце, я там була один раз, мені дуже сподобалося, хочу ще. Фото відмінне!", "Так там неймовірно красиво", "Саме там я не була, обов'язково побуваю. Ви, як завжди, на висоті", "Так, зима просто шикарна, прям як і Ви", "Вам гарно в червоному кольорі, шикарний костюм", - не змогли вони утримаються від компліментів.

&quot;Хід конем&quot;: Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

&quot;Хід конем&quot;: Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва захопила мережу чуттєвою пікантною фотосесією і показала новий колір волосся, який, за словами прихильників, їй дуже йде.

До речі, Даша Астаф'єва поділилася відео свого палкого виступу в червоній латексній міні сукні з шоу-балетом.

Відео: РБК-Україна

Тільки в капелюсі: кокетлива Астаф'єва заінтригувала прихильників "голими" фото "Які ніжки": Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією
Новини України Даша Астаф'єва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся