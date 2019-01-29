"Хід конем": Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка поділилася своїми враженнями від популярного курорту

Популярна українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка нещодавно повернулася в Київ після поїздки на Балі, вирушила відпочивати на найпопулярнішому гірськолижному курорті України. Подробицями свого перебування в Буковелі вони поділилася в Instagram-акаунті.

Артистка показала пару знімків з номера готелю, де вона зупинилася, а також розповіла, як проводить вільний час.

"Така гарна зима у нас в цьому році", - сказала Даша, позуючи в яскраво-червоному комплекті, що складається з теплого светра, спортивних штанів і шапці з помпоном.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка позувала на ліжку у темно-синьому брючному костюмы в смужку, більше схожому на стильну домашню піжаму.

"Хід конем: одягатися півгодини на всю лижну екіпіровку, піти поснідати, разок спуститися з гірки, і повернутися додому", - поділилася артистка своїми пригодами.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Даша з радістю відзначила, що в Україні є відмінне автентичне місце для відпочинку взимку, в якому їй довелося відпочити.

"Так приємно, що у нас в країні є своє таке колоритне містечко", - подлилась своєю думкою Астаф'єва.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Пыдписники розділили захват знаменитості і не забули залишити компліменти для зірки, зазначивши, що червоний колір їй до лиця.

"Гарне місце, я там була один раз, мені дуже сподобалося, хочу ще. Фото відмінне!", "Так там неймовірно красиво", "Саме там я не була, обов'язково побуваю. Ви, як завжди, на висоті", "Так, зима просто шикарна, прям як і Ви", "Вам гарно в червоному кольорі, шикарний костюм", - не змогли вони утримаються від компліментів.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва захопила мережу чуттєвою пікантною фотосесією і показала новий колір волосся, який, за словами прихильників, їй дуже йде.

До речі, Даша Астаф'єва поділилася відео свого палкого виступу в червоній латексній міні сукні з шоу-балетом.

Відео: РБК-Україна