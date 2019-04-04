ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Хочу тут жити": Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2019 - 11:56
"Хочу тут жити": Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка разом з чоловіком полетіла в США

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно замилувала мережу фотосесією з дітьми Леоном і Лаурою, разом з чоловіком вирушила до США, а саме в сонячний Майамі, штат Флорида. Раніше дівчина показала перше селфи в пункті призначення, зроблене відразу після перельоту. Тепер же артистка вже трохи відпочила і відправилася гуляти по березі океану.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала кілька фото, на яких вона зображена в стильному сірому картатому брючному костюмі і білій футболці. Так як Слава гуляла по піску, вона взула білі капці, які трохи кумедно виглядають з іншим нарядом.

&quot;Хочу тут жити&quot;: Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

У підписі до публікації Камінська зізналася, що в Майамі зараз трохи холодно, проте їй все одно настільки там подобається, що вона хотіла б залишитися жити в цьому місті.

"Хочу тут жити", - написала вона під знімком у старого дерева з дуже товстим стовбуром.

&quot;Хочу тут жити&quot;: Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники радять знаменитості переїжджати, адже діткам буде дуже добре рости біля океану, а також хвалять її образ і струнку фігуру.

  • "Тепер ти розумієш, чому я переїхала"
  • "Треба переїжджати ! Клімат хороший, зима люта"
  • "Там всі хочуть жити"
  • "Не не не....як же ми будемо без рижика!!!"
  • "І діти були б щасливі там!"
  • "Дуже круто на Вас виглядають окуляри!"
  • "Які окуляри"
  • "Хочу буть худенька, як Ви"
  • "Така класснннаая!!!! Дуже змінилися за останній час!!! Стали інтелігентно стриманого стилю. Леді!!! Захоплююся людьми, які над собою працюють. Особливо люди пізнавані"
  • "Крутий костюм. Слава, доброго Вам дня!"
  • "Слава, ви дуже гарна жінка!!!"
  • "Рижик в FL"
  • "Яка струнка! Скільки скинули на інтервальному голодуванні?"

Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Каминські "закохали" проникливим поглядом.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

"Стюардеса по імені Слава": солістка НеАнгелів захопила ефектним образом Такі солодкі: Слава з НеАнгелів розчулила мережу фотосесією з дітьми
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України НеАнгелынарядСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся