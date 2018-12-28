"Хочу усиновленого": екс-"ВІА Гра" зробила несподіване зізнання про дітей

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка розповіла мотивуючі історії з життя

Українська співачка й екс-учасниця гурту «ВІА Гра» Санта Дімопулос, яка продуктивно і насичено відпочила на екзотичному острові Барбадос, відповіла на запитання підписників в Instagram і зробила відверте зізнання про дітей.

Артистка відзначила, що не проти мати чотирьох малюків, причому розглядає можливість усиновлення. На питання шанувальниці, чи вона хоче другу дитину, Дімопулос чесно зізналася у своїх планах.

"І другого, і третього. І коли-небудь усиновленого четвертого", - написала вона в "історіях" мікроблогу.

Фото: син Санти Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Підписників Санти зацікавила ця не проста тема, тому вони вирішили заглибиться в неї і порадитися зі співачкою про особисте. Одна і шанувальниць артистки поцікавилася, як пережити бездітність в сім'ї.

"На сьогоднішній день існує багато методів, один з яких ЕКО. Також подивіться на це з іншого боку – можливо, Бог дає вам шанс зробити щасливою дитину-сироту. У мене, як мінімум, є три знайомі сім'ї, яким ставили безпліддя і, усиновивши дитину, жінки вагітніли. Одна з таких – прекрасна Лілія Подкопаєва", - навела приклад Дімопулос.

Фото:(instagram.com/santadimopulos)

Також екс-"ВІА Гра" похвалилася підтягнутою і стрункою фігурою в бікіні під час відпочинку на екзотичному курорті. На знімках Санта позує з подругою, моделлю Анною Андрес.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос перерахувала продукти, які не вживає в їжу. Вона опублікувала список своєї "заборонки".