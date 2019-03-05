"Хочу з тобою прозвучати": Тіна Кароль зворушила мережу чуттєвим експромтом

Співачка пообіцяла допомогти молодому таланту в його творчості

Известная певица и украинская поп-дива Тина Кароль, которая также является наставницей вокального проекта «Голос страны», поделилась в Instagram фрагментом видео с одним из участников шоу, который не прошел “слепые прослушивания", но оставил неизгладимое впечатление и даже спел дуэтом со звездой.

Назар Ильчишен работал в Германии на стройке семь дней в неделю и мечтал по возвращению в Украину заняться музыкальной карьерой. Он исполнил хит Кристины Соловий "Фортепиано", аккомпанируя на рояле. К начинающему артисту никто не повернулся, но Тина Кароль была просто очарована его голосом и вокальными данными.

"Я считаю, что я не дождалась тебя. И хочется сделать какой-то реванш. Мне хочется прозвучать с тобой, спеть. Это будет импровизация. Реальный талант", - сказала звезда, поднявшись к парню на сцену.

Видео: instagram.com/tina_karol

Назар так тронул сердце артистки, что она решила поддержать его в стремлениях и написала эмоциональный пост, пообещав содействовать музыканту в карьере.

"Шоу "Голос" всегда неожиданный не только для участника, но и для тренеров. Я собрала команду до того, как Назар вышел на сцену. Меньше, что я могла тогда сделать - это спеть с ним на сцене. Но я искренне считаю, что этого мало. Назар, я обещаю, что помогу тебе спеть еще. Иногда поражение становится победой. Верьте в себя при любых обстоятельствах! Будущее музыки Украины в наших руках!" - обратилась певица к парню.

Поклонники артистки поддержали ее в стремлении помочь таланту и отметили, что дуэт был просто прекрасен.

"Очень красиво спели! И очень жаль,что этого парня никто не взял в свою команду", "Самое проникновенное выступление. Я расплакалась. Спасибо за эмоции, Тина", "Это было так душевно и красиво", "Очень нравится, как звучите. Благодарю за свет!" - отмечали комментаторы.

Ранее Тина Кароль «засветилась» в компании телеведущего Юрия Горбунова в ярком образе от украинского бренда.

К слову Тина Кароль поделилась чарующим снимком в топе от FLOW THE LABEL и юбке от украинского бренда FROLOV.