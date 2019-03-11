"Хочу весілля": Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль

Фанати ворожать, чи зможе флірт на знімальному майданчику перерости в щось більше
Известный музыкант и судья шоу "Голос країни" Дан Балан продолжает оказывать знаки внимания очаровательной украинской певице Тине Кароль. Так, недавно он буквально осыпал Тину комплиментами и подарил ей шикарный букет, дав понять, что относиться к ней больше, чем к коллеге по шоу. И вот, в очередной раз, Дан дал понять, что певица заняла в его сердце особое место.
Во время эфира передачи Дан всячески заигрывал с Тиной, а потом по-джентльменски за руку провел ее к креслу и ошарашил признанием.
"Моя королева", - так романтично назвал молдавский исполнитель украинскую певицу.
Фото: Совместные фото пары не дают утихнуть слухам о романе (instagram.com/1plus1_ua)
Стоит отметить, что поклонники, которые уже давно наблюдают за развитием отношений судей на шоу, отметили, что знаменитости могли бы составить прекрасную пару. А некоторое фанаты в комментариях под фото на главной страничке шоу Голос країни в Instagram даже предположили, что на самом деле Тина скрывает от поклонников беременность, да и вообще дело идет к свадьбе.
Кроме того, сам Дан Балан периодически интригует поклонников и откровенничает об отношениях с Тиной Кароль.
Стоит отметить, что еще одним частым поводом для обсуждений на шоу, становятся необычные наряды Тины Кароль. Так недавно бурю эмоций у поклонников вызвал соблазнительный наряд певицы.