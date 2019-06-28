"Хочу зробити сюрприз!" Переможниця Холостяк 9 проговорилася про подарунок коханому

Переможниця проекту Холостяк 9 і обраниця головного тепер вже екс-холостяка країни Микити Добриніна, Дар'я Квіткова підкорила серце завидного нареченого не тільки своєю щирістю, але і винахідливістю. Як він зізнався в недавньому інтерв'ю, дівчина відразу зацікавила його своїм креативним подарунком – ексклюзивною скретч-картою з завданнями для двох. Микита розповів, що оригінальний презент значно полегшив йому підготовку до побачень з Дашею, адже варто тільки відкрити підказку і підглянути ідею. На сторінці в Instagam обраниця холостяка вирішила поділитися своїм винаходом і розкрила секрет скретч-карти.

Вона перерахувала завдання, які розмістила на дошці і проговорилася про те, що готує для Микити новий ненудний сюрприз.

"Друзі, ви дуже довго просили зробити пост про мою Скретч-Карту, яку я подарувала Микиті на першій вечірці. Я її ніде не купувала, а самостійно придумала і зробила. Залишаю список того, що було на нашій дошці:

Знайдемо 10 збігів один одного?

Помріємо вголос?

Давай змінимо імідж.

З'їмо одну макаронину на двох?

Поекспериментуємо?

Порахуємо зірки?

Партійку в "Еліас"?

Давай вип'ємо кави в твоєму рідному місті.

Зустрінемо світанок в придорожньому кафе за чашкою какао?

Правда чи дія. Зіграємо?

Пол - це "Лава". У тебе є 5 секунд, щоб врятуватися!

Подаруємо один одному прізвиська?

Приходь на вечерю, де шеф кухарем буду я.

Отримаємо дозу адреналіну?

Перенесемося в майбутнє?

Давай зізнаємося один одному в почуттях.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Маленькими кроками, але ми виконали кожне завдання разом, і я вже подумую зробити нову карту. Тільки не кажіть Микиті, хочу зробити сюрприз", - звернулася дівчина до підписників.

Даша супроводжувала текст романтичним фото з обранцем, на якому вони посміхаються на камеру, позуючи в обнімку.

У свою чергу, екс-холостяк розповів в Instagram про спільні інтереси і дозвілля разом з обраницею, а також поділився радісною новиною.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Ця парочка любить на вихідних переглядати ромкоми, радити друзям кращі фільми під настрій, а ще ця парочка знайома з кількома крутими кіноакторами особисто. Може тому їх обрали амбасадорами Одеського кінофестивалю", - підписав він фото з коханою.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін розповів про своє ставлення до вагітності обраниці, а також погляди на появу дітей в парі.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова повідали про своє "сімейне гніздечко" - квартиру, куди пара переїхала жити.

До речі, Холостяк 9 Микита Добринін з коханою розбурхали мережу гарячими пляжними кадрами.