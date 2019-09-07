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"Хочеться просто видихнути": переможниця Холостяк 9 поділилася одкровеннями про особисте

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.09.2019 - 12:03
"Хочеться просто видихнути": переможниця Холостяк 9 поділилася одкровеннями про особисте
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася в тотальній нестачі часу на прості речі

Переможниця романтичного проекту Холостяк 9 обраниця головного героя Микити Добриніна, Дарина Квіткова – дівчина відкрита, тому з задоволенням ділиться з шанувальниками в соцмережах своїми думками та емоціями, а також охоче відкриває завісу особистого життя. В її Instagram-профілі можна знайти фото з коханим і подивитися, як пара проводить дозвілля, а також знайти чимало знімків самої дівчини, причому деякі з них досить гарячі.

Зміни після проекту і раптова популярність відклали відбиток на ритмі життя Даші – він став стрімким і швидким, а дівчині в буквальному сенсі слова перестало вистачати часу на буденні заняття.

"У мого шаленого ритму життя є свої мінуси: не вистачає 24-х годин. Не завжди вистачає часу побачити друзів, приїхавши до них на святкування дня народження. Не встигаю випікати торти (які хочеться навчитися робити) і, нарешті, випробувати духовку. Іноді немає часу прийти додому до батьків на тарілку смачного червоного борщу, а коли воно з'являється, чесно, хочеться просто видихнути і полежати в тихому спокої", - зізналася Даша.

&quot;Хочеться просто видихнути&quot;: переможниця Холостяк 9 поділилася одкровеннями про особисте

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Також кохана Микити вирішила традиційно потішити шанувальників пікантним знімком, адже Даша – модель і позувати перед камерою для неї – звичне заняття. Дівчина оголила груди, акуратно причинивши їх рукою. Вона пронизливо і чуттєво дивиться в об'єктив, що тільки посилює ефект від відвертого кадру.

&quot;Хочеться просто видихнути&quot;: переможниця Холостяк 9 поділилася одкровеннями про особисте

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Знімок відразу ж оцінили підписники дівчини і не втрималися від компліментів.

  • Красива
  • Очі
  • Нереально красива. Бусинка
  • Дуже класно
  • Красуня яка
  • Ідеально
  • Неймовірно
  • Дашенька ти супер! Нехай Микита зізнається тобі в коханні на всіх мовах!
  • Дуже красиво

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що переможниця Холостяк 9 Дарина Квіткова зробила несподіване зізнання про дітей.

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