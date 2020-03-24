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Хіт цього карантину: Слава Камінська з донькою показали, як зробити вдома слайм (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 15:31
Хіт цього карантину: Слава Камінська з донькою показали, як зробити вдома слайм (відео)
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка вигадує все нові способи, як розважити дітей на карантині

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка нещодавно вразила одкровеннями про пластичні операції і розповіла, які процедури вона робила, карантину дотримується і залишається вдома разом зі своїми двома дітьми. Співачка щосили намагається розважити сина Леонарда і дочка Лауру і весь час придумує нові варіанти проведення часу, а також стала багато готувати.

Артистка вирішила поділитися з шанувальниками відмінною ідеєю, яка допоможе зайняти і порадувати діточок - приготувати разом з ними слайм в домашніх умовах. Зазначимо, що це неймовірно популярна зараз у молоді іграшка, яка складається з в'язкого желеподібного матеріалу і випускається в яскравих кольорах.

Слава детально розписала рецепт приготування слайма на основі клею. Також зірка виклала покроковий відеоурок, в якому робить іграшку разом з дочкою Лаурою.

"За запитами трудящих (мам), хіт цього карантину, СЛАЙМ)) ділюся рецептом)
Лайкате і зберігайте. І відзначайте мене на своїх слаймах в сториз))

ІНГРЕДІЄНТИ: ⠀

  • клей ПВА;
  • піна для гоління;
  • канцелярський клей (який прозорий);
  • харчовий барвник;
  • крем для рук;
  • борна кислота.


Додаткові інгредієнти:

  • терпіння;
  • вміння відпускати (забруднені меблі);
  • прийняття.


Не пишу точну к-сть, так як набрала всього на цілий карантин, а в цьому рецепті +- змішувала все на око. Я думаю, у нас, у мам, інтуїція на таку кулінарію працює непогано)) Головне правило – ретельно вимішувати. Довго, нудно, сильно. Тоді слайм стає дуже легким, приємним і повітряним", - розповіла про свій досвід Камінська.

Відео: Слава Камінська з дочкою Лаурою (instagram.com/babaslavka)

Раніше співачка поділилася своїм списком, чим вона планує розважати дітей на карантині.

"Рекомендації мами-артистки, є багато творчості і хендмейду:

1. Кулінарія
Я виписала список улюблених ласощів своїх молодшеньких, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в меню: желешки, лолі-попс, морозиво, кольорові бутерброди. Загалом, у хід пішла запрещенка.
2. Fasion із май профешн
Будемо декорувати старі мамині футболки! Все, що однотонне, скоро стане віп-лакшері зі стразами, паєтками, веселками. Кілька тюбиків фарби, пара білих футболок і на півдня ми зайняті.
3. Домашні рослини
Давно не доходили руки пересадити вазони — хочу організувати бригаду з трьох. Будемо поливати, підвертати, берегти, читати про рослини. Ще подумую посадити вдома авокадо з кісточки, прям дуже цікаво.
4. Слайми
Змивки вже купила заздалегідь, вчуся на своїх помилках. Скачала кілька рецептур, якщо у вас є перевірені, діліться у коментарях.
5. Концерти та дискотеки
Леон у нас не з шоу-бізнесу, а от з Лаурою плануємо влаштувати шоу пояскравіше Мадонни. Репертуар стабільний — передався генетично. Цю любов не перемогти", - запропонувала ідеї для батьків Камінська.

Хіт цього карантину: Слава Камінська з донькою показали, як зробити вдома слайм (відео)

Фото: Слава Камінська з дочкою Лаурою (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розчулила мережу ніжними фото з мамою-красунею Тамарою. Разом вони прикрасили сторінки журналу.

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Новини України НеАнгелыдочьСлава Камінська
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