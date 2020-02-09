Хімія заворожує: Потап і Каменських викликали фурор щасливим фото

Потап і Настя Каменських возз'єдналися після нетривалої розлуки – репер полетів на тиждень в ОАЕ, правда, про причини візиту промовчав. Співачка залишилася в Києві, і радує шанувальників гарячими кадрами з недавньої мексиканської відпустки. Продюсер не приховував, що сумує за дружиною і залишав під її фото красномовні смайли-сердечка. І ось, на сторінці Потапа з'явилося довгоочікуване фото з коханою – репер повернувся в Київ, щоб швидше обняти і поцілувати кохану.

Солодка парочка позує на ґанку свого заміського будинку – вони виглядають щасливими і ховають сяючих очей. Зіркова сім'я може похвалитися стильним family look'ом. Потап позував у сірому пальті з анімалістичним принтом, світлих джинсах, білосніжною толстовці і шапці з логотипом свого продюсерського центру MOZGI.

Настя вибрала для недільного дня з коханою класичне двобортне пальто ніжного персикового відтінку, "рвані" джинси-скінні і білу толстовку.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Шанувальники пари пораділи за них і залишили чимало теплих слів на адресу зіркової сім'ї.

Ви як магніт! Дивлюся на вас і дивитися хочеться! Ваша хімія заворожує! Любов творить дива!

найкрасивіші

Шикарно виглядаєте

Разом ви просто бомба. Просто ідеальна пара, вам би ще троє діток і будите самої чудовою парою українського шоу-бізнесу.

Круті

Красиві

Які милі

Ви просто нереальні!

За вами приємно спостерігати

Клас

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розохотила фанів гарячим танцем в білосніжному бікіні.