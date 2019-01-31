ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Хештег Іісус": Володимир Остапчук поскаржився на залежність молоді від соцмереж

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 15:00
"Хештег Іісус": Володимир Остапчук поскаржився на залежність молоді від соцмереж
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен залишився незадоволений тим, що побачив на концерті Twenty One Pilots в Києві

Популярний телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, після концерту Twenty One Pilots, які виступили нещодавно в Києві рамках The Bandito Tour і здивували публіку знанням української мови, записав гнівне відео. Два відеозвернення знаменитий ведучий опублікував у своєму акаунті Instagram відразу після повернення з концерту.

"Про те, що не так з молоддю і чому я більше не піду на великий концерт", - залишив Остапчук підпис до публікації.

Він розповів, що був дуже засмучений невихованістю молодих людей, з якими перебував у фан-зоні. Вони штовхалися, голосно співали і не давали повноцінно насолодитися Володимиру виступом артистів.

Проте, найголовніший факт, який обурив зоряного ведучого — це абсолютна відсутність інтересу у молоді до самого концерту, а бездумний стрім відео в соцмережі.

Відео: (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Я пам'ятаю, раніше, коли ходив на концерт я кричав і отримував емоції, танцював — я проживав разом з артистами все, що відбувається на сцені. Зараз, коли вийшли артисти — всі дістали свої телефони і почали знімати. І так простояли до кінця концерту", - здивувався тому, що відбувається телеведучий.

"Передіо мною стояв чувак, який півтори години концерту знімав на свій маленький раздовбаний телефон, виходячи в прямий ефір для трьох людей. Не триста, не три тисячі, три людини його дивилися. Прибери телефон, не треба дивитися це, дивись full HD, у тебе є найкраще, що тільки може бути — це твої очі", - порекомендував всім підліткам Остапчук.

"Мені здається, якщо Ісус прийде з другим пришестям, нам нічого не залишиться як викладати це в Instagram і ставити хештег #Jesus і відзначати його геолокацію", - сумно припустив шоумен.
"Ні! Живіть справжніми емоціями", - підсумував відео Володимир.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук вразив уяву прихильниць знімком зі зйомок для чоловічого журналу.

Крім того, раніше він заінтригував несподіваним зізнанням. Я — принц, - сказав Володимир, і пояснив своїм підписникам чому.

Бредлі Купер і Леді Гага "засвітилися" в обнімку у Вегасі Вона ж суперзірка: Лобода показала унікальні кадри підготовки до грандіозного шоу в Москві
Новини України концертВолодимир Остапчук
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся