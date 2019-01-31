"Хештег Іісус": Володимир Остапчук поскаржився на залежність молоді від соцмереж

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен залишився незадоволений тим, що побачив на концерті Twenty One Pilots в Києві

Популярний телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, після концерту Twenty One Pilots, які виступили нещодавно в Києві рамках The Bandito Tour і здивували публіку знанням української мови, записав гнівне відео. Два відеозвернення знаменитий ведучий опублікував у своєму акаунті Instagram відразу після повернення з концерту.

"Про те, що не так з молоддю і чому я більше не піду на великий концерт", - залишив Остапчук підпис до публікації.

Він розповів, що був дуже засмучений невихованістю молодих людей, з якими перебував у фан-зоні. Вони штовхалися, голосно співали і не давали повноцінно насолодитися Володимиру виступом артистів.

Проте, найголовніший факт, який обурив зоряного ведучого — це абсолютна відсутність інтересу у молоді до самого концерту, а бездумний стрім відео в соцмережі.

Відео: (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Я пам'ятаю, раніше, коли ходив на концерт я кричав і отримував емоції, танцював — я проживав разом з артистами все, що відбувається на сцені. Зараз, коли вийшли артисти — всі дістали свої телефони і почали знімати. І так простояли до кінця концерту", - здивувався тому, що відбувається телеведучий.

"Передіо мною стояв чувак, який півтори години концерту знімав на свій маленький раздовбаний телефон, виходячи в прямий ефір для трьох людей. Не триста, не три тисячі, три людини його дивилися. Прибери телефон, не треба дивитися це, дивись full HD, у тебе є найкраще, що тільки може бути — це твої очі", - порекомендував всім підліткам Остапчук.

"Мені здається, якщо Ісус прийде з другим пришестям, нам нічого не залишиться як викладати це в Instagram і ставити хештег #Jesus і відзначати його геолокацію", - сумно припустив шоумен.

"Ні! Живіть справжніми емоціями", - підсумував відео Володимир.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук вразив уяву прихильниць знімком зі зйомок для чоловічого журналу.

Крім того, раніше він заінтригував несподіваним зізнанням. Я — принц, - сказав Володимир, і пояснив своїм підписникам чому.