Хештег гей: схудлий Потап здивував фанів дивними натяками

Репер вирішив змінити імідж, але без жартів, як завжди, не обійшлося
Потап – еще тот любитель удивлять, а иногда и эпатировать публику. Украинский продюсер знает, как вызвать шумиху и "полезные" слухи. Один из недавних постов Потапа – прямое тому подтверждение.
На своей instagram-страничке Потап, который ранее сделал громкое заявление о Каменских, опубликовал фото, на котором демонстрирует свой новый стильный образ в серо-черных тонах. На рэпере джинсы с заниженной посадкой, черный трикотажный кардиган, такая же черная футболка с логотипом группы "Мозги". Образ дополняет черная кепка, а также грубые ботинки, которые Потап "по-модному" расшнуровал.
К слову, многие поклонники Потапа отметили, что их любимчик вновь сильно похудел и стал выглядеть намного лучше.
Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)
И все же поклонников привлекло другое. А именно – подпись, которой рэпер сопроводил свое новое фото.
"Gay Rap, Гей Рэп #gay #rap #гей #рэп", — написал украинский продюсер, что мгновенно вызвало шутливые споры в сети, мол, Потап "намекает о своей нетрадиционной сексуальной ориентации". И все же следует понимать, что рэпер, как обычно, подшутил.
Кстати, до этого Потап также публиковал стильные фото, только позировал он на них уже в другом образе – в желтых тонах. Тогда поклонники певца также в один голос отметили, что он – красавчик.
Потап в новой модной съемке (фото: instagram.com/realpotap)
Напомним, ранее Потап и Дорофеева снялись вместе в необычной локации - на лестничной площадке. Оба исполнителя показывали стильные образы.
Также напомним - Розовая конфетка: Настя Каменских примерила образ а-ля "кислотные 80-е".