Хештег гей: схудлий Потап здивував фанів дивними натяками

Репер вирішив змінити імідж, але без жартів, як завжди, не обійшлося

Потап – еще тот любитель удивлять, а иногда и эпатировать публику. Украинский продюсер знает, как вызвать шумиху и "полезные" слухи. Один из недавних постов Потапа – прямое тому подтверждение.

На своей instagram-страничке Потап, который ранее сделал громкое заявление о Каменских, опубликовал фото, на котором демонстрирует свой новый стильный образ в серо-черных тонах. На рэпере джинсы с заниженной посадкой, черный трикотажный кардиган, такая же черная футболка с логотипом группы "Мозги". Образ дополняет черная кепка, а также грубые ботинки, которые Потап "по-модному" расшнуровал.

К слову, многие поклонники Потапа отметили, что их любимчик вновь сильно похудел и стал выглядеть намного лучше.

Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)

И все же поклонников привлекло другое. А именно – подпись, которой рэпер сопроводил свое новое фото.

"Gay Rap, Гей Рэп #gay #rap #гей #рэп", — написал украинский продюсер, что мгновенно вызвало шутливые споры в сети, мол, Потап "намекает о своей нетрадиционной сексуальной ориентации". И все же следует понимать, что рэпер, как обычно, подшутил.

"Ух ты, очень креативно, стильно и минималистично-эротично"

"Как Микки Рурк"

"Потап наконец-то стиль поменял! Бомбически красиво! Джинсы и ботинки - супер по-мужски смотришься! Очень идет! Такой альфа-самец!"

"Крепкий Орешек) И вроде как гейская тема и вроде на Брюса Уиллиса похож"

"Красавчик, похудел, умница"

"Хэштег гей, что это?"

"Олег Винник поделился гардеробом?)"

"Гей рэп?"

"На стиле"

Кстати, до этого Потап также публиковал стильные фото, только позировал он на них уже в другом образе – в желтых тонах. Тогда поклонники певца также в один голос отметили, что он – красавчик.

Потап в новой модной съемке (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап и Дорофеева снялись вместе в необычной локации - на лестничной площадке. Оба исполнителя показывали стильные образы.

Также напомним - Розовая конфетка: Настя Каменских примерила образ а-ля "кислотные 80-е".