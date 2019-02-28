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Хештег гей: схудлий Потап здивував фанів дивними натяками


Репер вирішив змінити імідж, але без жартів, як завжди, не обійшлося

Потап – еще тот любитель удивлять, а иногда и эпатировать публику. Украинский продюсер знает, как вызвать шумиху и "полезные" слухи. Один из недавних постов Потапа – прямое тому подтверждение.

На своей instagram-страничке Потап, который ранее сделал громкое заявление о Каменских, опубликовал фото, на котором демонстрирует свой новый стильный образ в серо-черных тонах. На рэпере джинсы с заниженной посадкой, черный трикотажный кардиган, такая же черная футболка с логотипом группы "Мозги". Образ дополняет черная кепка, а также грубые ботинки, которые Потап "по-модному" расшнуровал.

К слову, многие поклонники Потапа отметили, что их любимчик вновь сильно похудел и стал выглядеть намного лучше.

Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)

И все же поклонников привлекло другое. А именно – подпись, которой рэпер сопроводил свое новое фото.

"Gay Rap, Гей Рэп #gay #rap #гей #рэп", — написал украинский продюсер, что мгновенно вызвало шутливые споры в сети, мол, Потап "намекает о своей нетрадиционной сексуальной ориентации". И все же следует понимать, что рэпер, как обычно, подшутил.

  • "Ух ты, очень креативно, стильно и минималистично-эротично"
  • "Как Микки Рурк"
  • "Потап наконец-то стиль поменял! Бомбически красиво! Джинсы и ботинки - супер по-мужски смотришься! Очень идет! Такой альфа-самец!"
  • "Крепкий Орешек) И вроде как гейская тема и вроде на Брюса Уиллиса похож"
  • "Красавчик, похудел, умница"
  • "Хэштег гей, что это?"
  • "Олег Винник поделился гардеробом?)"
  • "Гей рэп?"
  • "На стиле"

Кстати, до этого Потап также публиковал стильные фото, только позировал он на них уже в другом образе – в желтых тонах. Тогда поклонники певца также в один голос отметили, что он – красавчик.

 

Потап в новой модной съемке (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап и Дорофеева снялись вместе в необычной локации - на лестничной площадке. Оба исполнителя показывали стильные образы. 

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