Х-Фактор 6 випуск: на сцену вийдуть бек-вокалістка Ірини Білик і брат Дмитра Колдуна

Вже в цю суботу, 19 жовтня, на вокальному шоу Х-фактор каналу СТБ нарешті відбудеться виступ екс-ведучого проекту "Феномен" на телеканалі СТБ Георгія Колдуна, який зізнався, чи радився з приводу участі в шоу з рідним братом – відомим білоруським співаком Дмитром Колдуном. Більш того, на шоу прийде учасниця, яка завдяки цьому шоу мріє кардинально змінити своє життя. Вікторія Петрович відсиділа у в'язниці 14 років за ненавмисне вбивство.

"Я захищалася, але все-одно вбила людину, я розуміла це", - згадує вона.

В колонії Вікторія почала писати пісні. На Х-фактор дівчина приїхала з Білорусі, і сподівається, що зможе почати жити спочатку.

Вікторія Петрович (фото: прес-служба СТБ)

Іншою учасницею, яка хоче змінити своє життя і завдяки Х-фактору стати сольною співачкою стане Христина Метамбе. Дівчина працює бек-вокалісткою Ірини Білик. І хоча про роботу зі співачкою вона висловлюється дуже тепло, мрії бути на першому плані не залишають дівчину.

"Звичайно, хотілося б хоч трохи відчути себе на головній сцені, відчути себе в центрі уваги", - зізнається вона.

Георгій Колдун (фото: прес-служба СТБ)

А також спробувати сили на шоу вирішив екс-ведучий проекту "Феномен"на телеканалі СТБ Георгій Колдун.

"Я сподіваюся, що завдяки Х-фактору у мене буде можливість зробити так, щоб про мене, як про співака, дізналося ще якась кількість людей, а не тільки ті, хто пам'ятає мене виключно як ведучого проекту "Феномен", який був кілька років тому", - розповідає Георгій.

Хто з них підкорить суддівську четвірку і пройде в тренувальний табір, побачимо в суботу о 19:00 в ефірі вокального шоу Х-фактор на телеканалі СТБ.

До речі, Настя Каменських показала раніше цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.