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Сумні очі: Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом


Багато шанувальників відзначили, що співачка навіть без косметики дуже красива

Популярная певица Настя Каменских любит демонстрировать свои аппетитные формы, которые изо всех сил старается поддерживать, а недавно также снялась в яркой фотосессии для модного глянца. Однако на крайнем фото в своем Instagram она запечатлена в весьма скромном образом и без грамма косметики на лице.

Артистка, которая выступает под псевдонимом NK, выложила кадр, на котором позирует в серой водолазке и светлых джинсах с высокой талией. При этом она без макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок.

"#sunset", - лаконично подписала фото Каменских, что с английского переводится как "закат".

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Многие фаны поделились в комментариях, что Настя и без косметики потрясающе выглядит и очень красивая. Однако некоторые встревоженно отметили,что исполнительница выглядит довольно уставшей, а глаза у нее грустные.

  • "Восхищаюсь фигурой!)"
  • "Фігура как у Ким)"
  • "Красотка"
  • "Бомбезно"
  • "Настя, где блеск в глазах"
  • "Самая лучшая!!! Просто красавица"
  • "Грустные глаза"
  • "Блин... шикарная..."
  • "Доброе утро, мисс Анастасия-натюрель)))"
  • "А что с лицом?"
  • "Нереальная, детка"
  • "Такая серьезная..."
  • "Настен почему серьезная и грустная?"

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась спортивным утром в компании Потапа, а также их общего тренера.

Мы также писали, что Настя Каменских заворожила эффектным образом в черном платье.

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