Сумненьких дівчаток не люблять: Сєдокова в бюстгальтері задумалася про щастя

Співачка поділилася з шанувальниками філософськими роздумами

Известная певица Анна Седокова регулярно публикует на своей странице в Instagram весьма откровенные фото, за которые, бывает, поддается критике подписчиков. На днях звезда поделилась очередным снимком в провокационном наряде - однако сама публикация оказалась довольно философской. Артистка, которая недавно заинтриговала признанием в любви популярному певцу, задумалась о том, что же такое счастье.

Седокова выложила фото, на котором позирует у роскошного белого автомобиля Rolls-Royce в черном бюстгальтере под распахнутую белую рубашку, а также джинсах и белых кроссовках. При этом певица закрыла глаза руками.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Знаменитость считает, что счастье привлекают те, кто уже счастлив или хотя бы изображает это.

"Небольшой пост о счастье. Итак, что я о нем знаю. Оно любит, когда его благодарят. За мелочь, за улыбку. За то, что сегодня есть на что поесть. Или за классную тачку, встречу , новый день. За то, что просто есть сегодня. Спасибо тебе.) Счастье любит тишину? Не думаю. Настоящее счастье хочет орать на всю улицу, кричать во все горло, пока оно не охрипло. Просто ему, настоящему и безумному, все равно. Все равно, что про него подумают. Счастье любит свободно дышать. Ходить в чем угодно, говорить, что хочется. Думать не так, как все. Счастье - это легко противопоставлять себя всему миру, зная, что тебя, в случае чего, прикроют ) А еще, счастье привлекают счастливые. Все просто. Никто грустненьких девочек не любит. К ним не тянутся. Их не хотят. Помнишь, что золушка, когда принца повстречала, не на кухне в башмаках деревянных пол мыла? Она приехала на бал и была лучшей из лучших. Берем курс туда, счастье подтянется", - порассуждала Анна.

Поклонники отметили соблазнительный внешний вид артистки, многие также согласились с ее мыслями и признались, что думают так же.

"Сказано супер! вперед";

"Берем курс на Счастье!";

"Анна, ты супер)";

"Точно! Абсолютно согласна про "орать на всю улицу", а когда хочется скрывать, это как-будто сам не веришь, что это реально и боишься спугнуть "свое счастье";

"Ты иногда прям мои мысли озвучиваешь, еще и так красиво, у меня прям так красиво редко получается";

"Хорошие слова";

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"Счастье привлекают счастливые, все просто";

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"Мудрая Аня, я с тобой согласна на все 100%";

"Ну наконец-то!! Я тоже думаю, что истинное счастье просто нереально спрятать в тишине. О нем хочется кричать. Мудрая Анечка", - пишут фолловеры Седоковой.

Напомним, ранее Анна Седокова растрогала сеть семейным пляжным фото с дочерью Алиной и сыном Гектором.

К слову, Анна Седокова показала нарядный образ в роскошном платье огненного оттенка с внушительным декольте.