Сумненьких дівчаток не люблять: Сєдокова в бюстгальтері задумалася про щастя

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася з шанувальниками філософськими роздумами

Відома співачка Анна Сєдокова регулярно публікує на своїй сторінці в Instagram вельми відверті фото, за які, буває, піддається критиці підписників. Днями зірка поділилася черговим знімком в провокаційному вбранні - однак сама публікація виявилася досить філософською. Артистка, яка нещодавно заінтригувала визнанням в любові популярному співакові, задумалася про те, що ж таке щастя.

Сєдокова виклала фото, на якому позує біля розкішного білого автомобіля Rolls-Royce в чорному бюстгальтері під розчинену білу сорочку, а також джинсах і білих кросівках. При цьому співачка закрила очі руками.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Знаменитість вважає, що щастя приваблюють ті, хто вже щасливий або хоча б зображує це.

"Невеликий пост про щастя. Отже, що я про нього знаю. Воно любить, коли йому дякують. За дріб'язок, за посмішку. За те, що сьогодні є на що поїсти. Або за класну тачку, зустріч , новий день. За те, що просто є сьогодні. Спасибі тобі.) Щастя любить тишу? Не думаю. Справжнє щастя хоче кричати на всю вулицю, кричати на все горло, поки воно не охрипло. Просто йому, справжньому і божевільному, все одно. Все одно, що про нього подумають. Щастя любить вільно дихати. Ходити в чому завгодно, говорити, що хочеться. Думати не так, як всі. Щастя - це легко протиставляти себе всьому світу, знаючи, що тебе в разі чого прикриють ) А ще, щастя залучають щасливі. Все просто. Ніхто сумненьких дівчаток не любить. До них не тягнуться. Їх не хочуть. Пам'ятаєш, що попелюшка, коли зустріла принца, не на кухні у дерев'яних черевиках підлогу мила? Вона приїхала на бал і була кращою з кращих. Беремо курс туди, щастя підтягнеться", - поміркувала Анна.

Шанувальники відзначили спокусливий вигляд артистки, багато також погодилися з її думками і зізналися, що думають так само.

"Сказано супер! вперед";

"Беремо курс на Щастя!";

"Анна, ти супер)";

"Точно! Абсолютно згодна про "кричати на всю вулицю", а коли хочеться приховувати, це як-ніби сам не віриш, що це реально і боїшся злякати "своє щастя";

"Ти іноді прям мої думки озвучуєш, ще й так гарно, у мене прям так красиво рідко виходить";

"Гарні слова";

grabovsky_michail

"Щастя залучають щасливі, все просто";

alesya_fatikhova

"Мудра Аня, я з тобою згідна на всі 100%";

"Ну нарешті!! Я теж думаю, що справжнє щастя просто нереально сховати в тиші Про нього хочеться кричати. Мудра Ганнуся", - пишуть фолловери Сєдокової.

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова зворушила мережу сімейних пляжним фото з дочкою Аліною і сином Гектором.

До речі, Анна Сєдокова показала ошатний образ в розкішному платті вогняного кольору з великим декольте.