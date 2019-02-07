"Смуток в очах": Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії

Співачка показала свій повсякденний вуличний образ

Известная певица Ани Лорак, которая впечатлила сеть бесконечным гардеробом, после расторжения брака с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу не стала предаваться унынию и отправилась на масштабные гастроли в Россию. На своей странице в Instagram артистка поделилась несколькими фото из города Ульяновск.

На снимках Каролина позирует на заснеженной улице в джинсах и белом свитере, а также расстегнутом красном пуховике и белой шапке с помпоном.

"Доброе утро! Какие планы на сегодня?" - написала Лорак, добавив к публикации хештеги #ульяновск и #шоуДива.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники поделились своими планами на день, а также отметили стильный зимний наряд певицы. Некоторые фаны подметили, что у исполнительницы грустные глаза.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Каролиночка! Такое нежное фото! Идеальная красота. В этих изумрудных глазах можно утонуть. Любимая наша Дива, удачи в туре, мы с Вами!!!";

"Какая вы красивая";

"Ухх красавица!!! Не зря говорят что у нас самые красивые девушки!!!";

"Грусть в глазах";

"Балдею от вашего повседневного стиля. Удачи в туре";

"Какая красотка, развод только на пользу";

"Блин, какой же офигенский пуховик";

"Нежная... Удачного шоу, Дива!" - пишут в комментариях подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Немного позже Ани выложила еще одно фото - вероятно, из номера отеля, на котором она запечатлена в халате.

"Увидимся сегодня!" - пообещала артистка.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

На что фаны ответили, что с нетерпением ждут ее выступления, а также наперебой спрашивают, когда же звезда выступит в их городе.

Напомним, ранее Ани Лорак озадачила сеть фото из кинозала. На снимке она сидит среди кресел с поп-корном в руках в гордом одиночестве и просит посоветовать ей увлекательный фильм.

Мы также сообщали, что раскрылись новые детали о разводе Ани Лорак и Мурата. В иске Ани Лорак указала, что супружеская жизнь у них с бизнесменом не сложилась из-за отсутствия общих взглядов, а доверие, чувство любви и уважение потеряно.

Видео: РБК-Украина