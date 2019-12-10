Гурт DILEMMA засудили за плагіат на мегапопулярний кліп

DILEMMA (фото: прес-служба)

У двох кліпах простежується схожий підхід до монтажу

Українську групу DILEMMA, яка нещодавно випустила новий трек і відео на пісню "Динаміт" звинувачують в дивній схожості з кліпом дуету Джастін Бібер і Ед Ширан на пісню "I do not care".

У відеороботі використовується не тільки однаковий хід - зйомка на "зеленці", але і схожі ідеї монтажу і фони. Якщо придивитися, то можна помітити, що режисери майже в точності скопіювали мегапопулярний кліп.

Користувачі звичайно, помітили це з перших секунд, залишивши безліч коментарів "Це, що, кавер?", "Один в один кліп Бібера і Ширана", "Нічого нового" та інші.

DILEMMA – Динаміт

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

Поки невідомо як відреагують автори оригіналу, якщо побачать роботу українського гурту, але з огляду на те, наскільки швидко він набирає перегляди, є велика ймовірність, що реакція може бути скоро.