ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гурт DILEMMA засудили за плагіат на мегапопулярний кліп

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 13:01
Гурт DILEMMA засудили за плагіат на мегапопулярний кліп
DILEMMA (фото: прес-служба)

У двох кліпах простежується схожий підхід до монтажу

Українську групу DILEMMA, яка нещодавно випустила новий трек і відео на пісню "Динаміт" звинувачують в дивній схожості з кліпом дуету Джастін Бібер і Ед Ширан на пісню "I do not care".

У відеороботі використовується не тільки однаковий хід - зйомка на "зеленці", але і схожі ідеї монтажу і фони. Якщо придивитися, то можна помітити, що режисери майже в точності скопіювали мегапопулярний кліп.

Користувачі звичайно, помітили це з перших секунд, залишивши безліч коментарів "Це, що, кавер?", "Один в один кліп Бібера і Ширана", "Нічого нового" та інші.

DILEMMA – Динаміт

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

Поки невідомо як відреагують автори оригіналу, якщо побачать роботу українського гурту, але з огляду на те, наскільки швидко він набирає перегляди, є велика ймовірність, що реакція може бути скоро.

По п'ятницях: Вероніка Коваленко презентувала саундтрек до тінейджерських тусовок Сексапільна зебра: MARUV розбурхала пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу
Новини України группапесниклип
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся