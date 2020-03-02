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Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2020 - 13:14
Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії
Гурт Антитіла з новеньким вінілом (фото: прес-служба)

Платівка нарізана в Італії на спеціальне замовлення!

Гурт Антитіла представив альбом «Hello» на вінілі. Це перший альбом, який гурт випустив у такому форматі. Альбом «Hello» повністю спродюсований гуртом Антитіла. До мастерінгу, який зробили спеціально для вінілу гурт підійшов як завжди ретельно у студії Bobina Records під керівництвом Хомулко Дмитра.

Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії

Платівка нарізана в Італії на спеціальне замовлення. Справжні поціновувачі оцінять білосніжний колір її та вагу 180 гр. Саме такій вазі гурт віддав перевагу, бо це категорія «важкого вінілу» і він найбільш стійкий до пошкоджень. Обкладинка альбому має формат гейтфолду, або як ще називають розворотнього конверту. Розгорнувши її слухач може відчути атмосферу, яка панує на стадіонних концертах гурту Антитіла. Бо альбом з самого початку писався саме для виконання його наживо перед десятками тисяч людей open-air. Альбом Hello на вінілі вийшов накладом всього 250 екземплярів, тому охочим бути володарем лімітованої платівки треба поспішати.

Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії

Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії

  • «Я міг би сказати, що це була моя мрія дитинства випустити платівку, але ні. Не буду лукавити. Ми вирішили випустити альбом «Hello» у такому форматі, бо вініл повертається і сьогодні він є цікавим для багатьох колекціонерів і наших фанів. Що неодноразово просили випустити альбом саме в такому форматі» - прокоментував Тарас Тополя.

Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії

Вініл це логічне продовження великої історії «Hello» від гурту Антитіла. Hello - це шоста платівка у дискографії гурту. Вона складається з 10 композицій, більшість з яких вже стали народними хітами. Альбом був представлений 14 квітня 2019 р. у підтримку нього наразі триває тур. Він почався у травні 2019 року і зібрав 80 тисяч прихильників на стадіонах та у двох столичних Палацах спорту. Цього року тур охопить понад 50 міст України, Польщі, Чехії, США та Канади. А концерти відбудуться на різних майданчиках: від тисячних залів до стадіонів.

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