Межі спокуси: українська зірка Бондіани викликала фурор фігурою в бікіні

Голлівудська актриса з українським корінням і зірка "Бондіани" Ольга Куриленко – володарка струнких форм, які вона не соромиться демонструвати. 39-річна уродженка міста Бердянськ не залишає своїх фанів у соцмережах без уваги і регулярно підкидає їм новини для обговорень, публікуючи фото з відпочинку, знімального майданчика, червоних доріжок, а також не обходить увагою і гарячі фотосети.

Ольга вирішила побалувати підписників в Instagram парочкою знімків у відвертому бікіні. Зірка розташувалася біля басейну так, що анувальники легко можуть оцінити фігуру актриси, її тонку талію й стрункі ніжки.

Зірка фільму про агента 007 стоїть на колінах, прийнявши хвилюючу позу перед об'єктивом. Актриса поправляє мокре волосся руками, а на її шкірі видно крапельки води.

Фото: Ольга Куриленко (www.instagram.com/olgakurylenkoofficial)

У коментарях під фотосетом шанувальники зірки з усіх куточків світу захоплювалися її чудовою фізичною формою і зовнішнім виглядом, залишаючи щирі компліменти.

Фото: Ольга Куриленко (www.instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Ви справді настільки бездоганна!", "Нереально красива! Просто вау!", "Сексуальна красуня", "Чудова зовнішність!", "Як же прекрасна й чарівна", "Ти виглядаєш фантастично!", "Шикарна, вишукана красуня", "Абсолютна бездоганність", "Олю, ти вогонь", - писали фани на різних мовах.

Скріншот коментарів

Пізніше зірка опублікувала фото у воді. "Проводжу ці дні в басейні. Рай!" - підписала вона ефектний знімок.

Фото: Ольга Куриленко (www.instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Раніше 38-річна супермодель і "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо показала ідеальну фігуру топлес під час відпочинку на грецькому острові Міконос.

Також стрункими формами блиснула і топ-модель Джіджі Хадід, яка позувала в чорному купальнику-бікіні прямо під вуличним душем.

До речі, бездоганними формами може похвалитися і 54-річна актриса Елізабет Херлі. Вона потішила шанувальників знімком у відвертих купальниках, буквально підірвавши мережу.