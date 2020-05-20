На грані: Холостяк-9 Добринін і його обраниця поскаржилася на проблеми прямо в день їх розпису

Микита Добринін і Даша Квіткова - одна з найбільш обговорюваних пар, що сформувалися на шоу Холостяк. Так як цей дует, що формувалися на ТБ-проекті, виявився найміцнішим за всі 9 сезонів. Зазначимо, що 22 травня відбудеться фінал шоу Холостяк-10. Макс Михайлюк зробить свій фінальний вибір з двох, що залишилися учасниць - Даша Ульянова і Дана Оханська... Тим часом Добринін і Квіткова активно готуються до весілля, яке має відбутися у цьому році. Через карантин весілля довелося перенести. Поки що зоряна пара розглядає або серпень, або початок осені. А ось дату розпису Микита і Даша вирішили не переносити. І вона запланована на сьогодні!

Так, вже сьогодні, 20 травня, Микита Добринін і Даша Квіткова збираються офіційно розписатися!

Закохані дуже хвилюються. І є за що - день з самого ранку не задався так, як хотілося. З'ясувалося, що за день до дат розпису Холостяк-9 з обраницею брали участь у новій зйомці, яка завершилася пізно ввечері. З-за чого Даша і Микита толком не виспалися і змушені їхати на розпис втомленими. Відео з емоціями учасників ТВ-проекту було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish!

Також Даша поскаржилася, що її весільну сукню прийшло до неї тільки сьогодні, так як його довелося перешивати.

А ось весільні босоніжки взагалі не прийшли! Тому що вони застрягли на митниці через карантин.

“Нареченої мене розуміють. Тому що я вже на межі", - зізналася Квіткова.

Нагадаємо, Микита Добринін з Холостяк-9 серйозно має намір застрахувати кохану.