Без грама косметики: Тіна Кароль показала уникальні кадри зі святкування дня народження

Співачка відсвяткувала 34-річні в одному з київських ресторанів і встигла загадати заповітне бажання

Украинская поп-дива Тина Кароль показала, как и с кем отпраздновала день рождения, который встретила за полярным кругом, осуществив детскую мечту. На фан-страничке исполнительницы и ее "историях" Instagram можно найти короткое видео с вечеринки по поводу 34-летия певицы, которая состоялась в одном из киевских ресторанов.

В одном из роликов видно, как Тина без макияжа в обтягивающем костюме оливкового цвета, состоящем из топа и штанов, сидит за столом в компании друзей и своей творческой комманды. Официант выносит ей торт и предлагает загадать желание, которое, по его словам, должно обязательно сбыться.

Кароль считает до трех и задувает свечу, а затем на другом видео видно, как звезда с удовольствием наслаждается кусочком торта.

Также артистка показала фото, сделанные на "Полароид", где она запечатлена со своим пиар-менджером Павлом Орловым, который является "правой рукой артистки".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль восхитила черно-белым портретным фото, которое поразило ее поклонников глубоким и пронзительным взглядом звезды.

К слову, Тина Кароль предстала перед фанами в лаконичном и элегантном образе, вызвав шквал искренних комплиментов.

Видео: РБК-Украина