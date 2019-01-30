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Без грама косметики: Тіна Кароль показала уникальні кадри зі святкування дня народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2019 - 20:55
Без грама косметики: Тіна Кароль показала уникальні кадри зі святкування дня народження
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка відсвяткувала 34-річні в одному з київських ресторанів і встигла загадати заповітне бажання

Українська поп-діва Тіна Кароль показала, як і з ким відсвяткувала день народження, який зустріла за полярним колом, здійснивши дитячу мрію. На фан-сторінці виконавиці та її "історіях" Instagram можна знайти коротке відео з вечірки з приводу 34-річчя співачки, яка відбулася в одному з київських ресторанів.

В одному з роликів видно, як Тіна без макіяжу в обтягуючому костюмі оливкового кольору, що складається з топа і штанів, сидить за столом в компанії друзів і своєї творчої команди. Офіціант виносить їй торт і пропонує загадати бажання, яке, за його словами, має обов'язково збутися.

Кароль рахує до трьох і задуває свічку, а потім на іншому відео видно, як зірка із задоволенням насолоджується шматочком торта.

Також артистка показала фото, зроблені на "Полароїд", де вона зображена зі своїм піар-менджером Павлом Орловим, який є "правою рукою артистки".

 

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль захопила чорно-білим портретним фото, яке вразило її шанувальників глибоким і пронизливим поглядом зірки.

До речі, Тіна Кароль постала перед фанами в лаконічному та елегантному образі, викликавши шквал щирих компліментів.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Тіна Кароль
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