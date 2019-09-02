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Кажуть, це на щастя: Ольга Фреймут вразила схожістю з чоловіком

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Користувачі мережі відзначили зовнішню схожість подружжя

У Ольги Фреймут зараз насичений період - ведуча знімається в новому проекті на телеканалі "Інтер", який називається "Роман з Ольгою". У рамках шоу вона приміряє яскраві і стильні образи і з задоволенням демонструє їх в мережі. А коли випадає вільна хвилинка, Ольга проводить її з коханою родиною.

На своїй сторінці в мережі instagram Фреймут поділилася ніжним і зворушливим селфи з коханим чоловіком Володимиром Локотко. При цьому чоловік дивиться на камеру, а дружина ніжно притиснулася до нього і опустила погляд.

"Вдома", - лаконічно прокоментувала ведуча.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

Фолловери знаменитості тут же почали милуватися такому чарівному знімку. При цьому багато хто з них помітили, що Ольга і Володимир дуже схожі один на одного зовні і згадали, що це добра прикмета - значить, пара буде щасливою.

  • Вам напевно говорили, що ви дуже схожі з чоловіком)))
  • Які у вашого чоловіка очі ! Він напевно дуже добра людина
  • Дуже гарна пара
  • Справжні і класні
  • У Вашого чоловіка неймовірні очі - проникливі і добрі. Гарна пара! Хай вам щастить!
  • Дві частини однієї історії
  • Красиві
  • Роки йдуть,а ви як і раніше красива
  • Кажуть - це ідеально для пари , коли вони схожі )
  • Ви дуже схожі, якщо вірити прикметам, це на щастя
  • Ви так схожі! І дуже красиві!

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше Фреймут умилила рідкісним фото чоловіка з дітьми. Телеведуча опублікувала дуже зворушливе фото, на якому дочка ніжно обіймає тата. Тоді Фреймут підписала знімок: "Моя любов".

Раніше Ольга Фреймут знялася разом з сестрою Юлією в стильній фотосесії для глянсового видання Harper's Bazaar, а також розповіла про те, які між ними склалися відносини.

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