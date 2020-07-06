Мені говорили, що я жирна: Анна Сєдокова зізналася, що робила ліпосакцію

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Співачка вперше розповіла, чому зважилася на операцію

Анна Сєдокова завжди відверта зі своїми шанувальниками. Вона чесно розповідає про зайву вагу, свої проблеми і переживаннях і ділиться своїм досвідом подолання невдач. Зараз 37-річна співачка і мама трьох дітей задоволена своєю фігурою і впевнена в собі, проте, так було не завжди. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася яскравим літнім фото і зізналася, що в школі була гидким каченям і дуже невпевненою у собі. В результаті вона навіть зважилася на операцію.

На фото Анна зображена сидячою на пірсі в лимонно-жовтих капрі і топі без бретелей. Завершуюсть лук кросівки і сонцезахисні окуляри, а також промениста посмішка зірки.

Анна Седокова приміряла яскравий літній цибуля (фото: instagram.com/annasedokova)

Сєдокова розповіла, як проходили її шкільні роки.

"Я жінка, яку хочуть. Володіти, дізнатися, помацати, одружитися, бути матір'ю дітей, поговорити, дізнатися. Чи завжди це було так? Ну вже ні. У школі я була гидким і нікому не потрібним каченям. Я дивилася на красивих дівчаток і мріяла стати як вони, мати все, що є у них. Я розплітала свої нескінченні кіски, цілувалася з помідорами і все чекала свого принца. Коли ж він прийде, а краще приїде на мерсі і врятує мене. Він так і не приїхав. Потрібно було щось робити. І я почала вчитися", - поділилася співачка.

Навіть на кастингу у "ВІА Гру", де вона в підсумку виступала кілька років, Анні дали від воріт поворот. Після безлічі критики своєї фігури після перших пологів дівчина вирішила зробити ліпосакцію.

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"На першому кастингу в Віагру зі мною поговорили 2 хвилини і розгорнули назад на свій тролейбус. Що ти дівчинка знаєш про жіночність, чула я слідом. І я спробувала про неї дізнатися все. Життя било мене досить жорстко. Іноді саме, іноді руками мудаків, але я не здавалася. Я мріяла стати найкрасивішою дівчинкою в школі.

Анна Сєдокова задоволена своєю фігурою (фото: instagram.com/annasedokova)

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У 21 рік, після народження дитини, я зробила ліпосакцію. Мені говорили, що я жирна. Що я не жіночна і товста. Я вирішила, що разом з жиром піде і невпевненість в собі. Жир незабаром повернувся, невпевненість нікуди не йшла. Тільки тепер я думала, що якщо навіть це не допомогло, значить я прокажена. Я не винуватила нікого. Тільки себе. Але все так само продовжувала мріяти. І діяти", - зізналася артистка.

Через майже 15 років Сєдокова нарешті вважає себе красивою, сексуальною, бажаною і впевненою в собі жінкою.

"Я вибрала гідного чоловіка, а він вибрав серед тисяч мене", - підсумувала співачка.

Анна Сєдокова зустрічається з молодим баскетболістом Янісом Тиммою (фото: instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова в латексі поділилася секретом впевненості в собі і розповіла, що підняти самооцінку і навчитися більше любити себе їй допоміг такий спосіб, як позитивні афірмації.

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Автор: Lite