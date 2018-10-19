"Готові вітати Лесю Іванівну?": Никитюк відзначає день народження (фото)

Колаж: Леся Нікітюк 19 жовтня виповнився 31 рік (РБК-Україна)

Лесю Никитюк душевно вітають в мережі

У п'ятницю, 19 жовтня, знаменита українська телеведуча та учасниця телешоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк відзначає свій день народження. Сьогодні їй виповнився 31 рік. У зв'язку з цим вона вирішила запостити на свою сторінку Instagram святковий знімок.

З коментарем до фото телезірка не стала мудрувати і лаконічно написала: "Happy Birthday to me".

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

На знімку усміхнена Леся зображена з великою зв'язкою повітряних кульок, двома кошиками, повністю заповненими трояндами і з невеликою романтичною собачкою в пелюстках троянд.

Фотознімком Лесі Никитюк вдалося передати свій святковий настрій шанувальникам. Загалом-то, фолловери не змусили себе довго чекати і навперебій почали вітати її і бажати всього самого найкращого у всіх життєвих сферах.

"Хронічного здоров'я, невиліковною любові з сусідом і постійно вагітного гаманця, Леся!", "Лесюня, моя мама і я від усього серця вітаємо Вас із днем народження! Будьте щасливі", "Лесик, вітаю Вас з Днем народження. Здоров'я Вам, удачі, благополуччя, сяйте і далі так яскраво, жартуєте, закохуйтеся, живіть на повну і радуйте нас. Ми Вас дуже любимо ", З Днем Народження! Залишайся завжди такою ж веселою і харизматичною", - написали прихильники.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

До привітань також приєднався тревел ТВ-поект "Орел і Решка", з-за якого публіка і познайомилася з прекрасною Лесею Нікітюк. instagram-акаунті телепрограми були опубліковані відразу кілька фото харизматичною знаменитості і доданий коментар: "Готові вітати Лесю Іванівну? Підтягуйтеся!"

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/orelireshka_official)

Нагадаємо Лесю Никитюк довели до сліз в прямому ефірі "Танців з зірками".

Також телеведуча подякувала шанувальникам за підтримку.

Раніше Леся Нікітюк розповіла, як підтримує себе в хорошій фізичній формі.

Відео: РБК-Україна