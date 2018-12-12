"Готуйте здати корони": молодша дочка Полякової підкорила мережу зворушливою піснею

Фото: Оля Полякова (facebook.com/pg/polyakovamusic)

Шанувальники захопилися творчістю дитини

Молодша дочка популярний української виконавиці Олі Полякової, семирічна Аліса виконала свою версію пісні Христини Соловей "Тримай". Відповідний пост співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram 11 грудня.

"Сказала, що я можу краще, ніж Маша. Може?" - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що виступ дитини підкорив мережу, тому користувачі залишили у коментарях відповідні слова захоплення.

Відео: дочка Полякової заспівала пісню "Тримай" (instagram.com/polyakovamusic)

"Дуже щиро і відкрито", - сказала користувач Леся Харіна.

"Діти весь в маму", - сказала юзер Яна Кудря.

"Намагається маленька", - підкреслила користувач Ліза Берегова.

"Така лапочка. Мамина красуня. Готовтесь стати корони", - сказала користувач Ірина Теманова.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Як повідомлялося раніше, українська Королева ночі Оля Полякова недавно представила відвертий сингл "Коханка".

Також ми писали про те, що артистка відвідала вечірку з нагоди святкування дня народження журналу Viva, і для урочистої події вибрала екстремально облягаюче вечірнє плаття з латексу зеленого кольору, яке дуже вигідно підкреслювало всі принади підтягнутої фігури Полякової.

Нагадаємо, раніше під час свого шоу в Києві Полякова встигла змінити 11 образів, серед яких — коротке плаття з латексу червоного кольору.

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Відео: РБК-Україна