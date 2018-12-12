"Готуйте здати корони": молодша дочка Полякової підкорила мережу зворушливою піснею

Шанувальники захопилися творчістю дитини
Молодша дочка популярний української виконавиці Олі Полякової, семирічна Аліса виконала свою версію пісні Христини Соловей "Тримай". Відповідний пост співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram 11 грудня.
"Сказала, що я можу краще, ніж Маша. Може?" - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що виступ дитини підкорив мережу, тому користувачі залишили у коментарях відповідні слова захоплення.
Відео: дочка Полякової заспівала пісню "Тримай" (instagram.com/polyakovamusic)
"Дуже щиро і відкрито", - сказала користувач Леся Харіна.
"Діти весь в маму", - сказала юзер Яна Кудря.
"Намагається маленька", - підкреслила користувач Ліза Берегова.
"Така лапочка. Мамина красуня. Готовтесь стати корони", - сказала користувач Ірина Теманова.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Як повідомлялося раніше, українська Королева ночі Оля Полякова недавно представила відвертий сингл "Коханка".
Також ми писали про те, що артистка відвідала вечірку з нагоди святкування дня народження журналу Viva, і для урочистої події вибрала екстремально облягаюче вечірнє плаття з латексу зеленого кольору, яке дуже вигідно підкреслювало всі принади підтягнутої фігури Полякової.
Нагадаємо, раніше під час свого шоу в Києві Полякова встигла змінити 11 образів, серед яких — коротке плаття з латексу червоного кольору.
Відео: РБК-Україна