Готуюся до виходу з карантину: Світлана Лобода похвалилася ідеальним пресом

Навіть на самоізоляції співачка підтримує прекрасну форму
Світлана Лобода на карантині присвячує левову частину часу своїм коханим донечкам - Єві і Тільді. Зіркова мама дивиться з малятами кіно і всіляко розважає, а крім того, влаштувала для старшої веселу вечірку домашню в честь її 9-го дня народження. Так як дівчинка - велика шанувальниця історій про Гаррі Поттера, співачка організувала все в стилі світу юного чарівника. Однак артистка все ж сумує за минулими часами, концертами і подорожами.
Щоб вийти з карантину у всеозброєнні, вона і вдома підтримує фізичну форму і фігуру. Що Світлана і довела новими гарячими знімками в своєму Instagram. На фото зірка позує в стильному купальнику з ефектним вирізом на животі, який вигідно підкреслив її розкішні форми. Особливо варто відзначити просто-таки сталевий прес Лободи і її похилі стегна.
На одне плече артистка накинула чорний піджак, а неї шиї у неї масивна прикраса у вигляді ланцюга.
"готуюся до виходу з карантину", - підписала відверті фото Світлана.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фотографії не залишили байдужими шанувальників співачки. В коментарях фанати почали активно захоплюватися ідеальним тілом Лободи.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.