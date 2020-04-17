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Готуюся до виходу з карантину: Світлана Лобода похвалилася ідеальним пресом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2020 - 16:33
Готуюся до виходу з карантину: Світлана Лобода похвалилася ідеальним пресом
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Навіть на самоізоляції співачка підтримує прекрасну форму

Світлана Лобода на карантині присвячує левову частину часу своїм коханим донечкам - Єві і Тільді. Зіркова мама дивиться з малятами кіно і всіляко розважає, а крім того, влаштувала для старшої веселу вечірку домашню в честь її 9-го дня народження. Так як дівчинка - велика шанувальниця історій про Гаррі Поттера, співачка організувала все в стилі світу юного чарівника. Однак артистка все ж сумує за минулими часами, концертами і подорожами.

Щоб вийти з карантину у всеозброєнні, вона і вдома підтримує фізичну форму і фігуру. Що Світлана і довела новими гарячими знімками в своєму Instagram. На фото зірка позує в стильному купальнику з ефектним вирізом на животі, який вигідно підкреслив її розкішні форми. Особливо варто відзначити просто-таки сталевий прес Лободи і її похилі стегна.

На одне плече артистка накинула чорний піджак, а неї шиї у неї масивна прикраса у вигляді ланцюга.

"готуюся до виходу з карантину", - підписала відверті фото Світлана.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фотографії не залишили байдужими шанувальників співачки. В коментарях фанати почали активно захоплюватися ідеальним тілом Лободи.

  • Краща
  • Тут неможливо вибрати
  • Яка гарна!
  • Ідеальна
  • Яка ж Ви красуня
  • Вау, яка
  • Жінка, яка народжувала два рази! Браво
  • Ви прекрасні!!!!!!!!!!!!
  • Класна
  • Навіщо ви така красива?
  • Супер!!!! Діва!!! З такими даними. І працею добивающая!!! Молодчинка!!!!! Браво!!!
  • Вау Світлана ви вогонь
  • Наша красуня
  • Красуня слів немає розумничка!
  • після пологів такий животик? Як???

Готуюся до виходу з карантину: Світлана Лобода похвалилася ідеальним пресом

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.

Через 2 місяці після пологів: Світлана Лобода похвалилася фігурою в купальнику У стилі Гаррі Поттера: Світлана Лобода показала яскраві фото з дня народження дочки
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